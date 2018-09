ENAC - via ai lavori Conferenza Servizi su Aeroporto Firenze : ENAC , Ente nazionale per l'aviazione civile, rende noto che a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati avviati i lavori della Conferenza dei Servizi indetta per ...

Voli in ritardo - ENAC risponde agli operatori di viaggi : Teleborsa, - Prima Assaeroporti in Italia, poi il Presidente della Commissione trasporti del Parlamento europeo congiuntamente al Commissario europeo ai trasporti, ora le agenzie di viaggio italiane. ...

ENAC avvia indagine su disservizi in alcuni aeroporti : Teleborsa, - L'ENAC accende un faro sui disservizi che si sono verificati nel corso di questa prima parte della stagione estiva in alcuni aeroporti italiani , causando disagi a centinaia di passeggeri.

Farnesina - ENAC e Assaeroporti rilanciano la campagna per viaggiare sicuri all'estero : Teleborsa, - Riprende il via in 27 aeroporti italiani la campagna informativa , promossa dall'Unità di Crisi della Farnesina con ENAC , l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, e Assaeroporti , l'...

Ryanair : ENAC avvia verifica su cancellazioni in fasce garanzia : Roma, 25 lug.(AdnKronos) – L’Enac ha avviato una verifica in merito alle cancellazioni operate da Ryanair nelle fasce orarie di garanzia, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18:00 alle 21:00, previste dalla normativa vigente. A comunicarlo è l’ente nazionale dell’aviazione civile in una nota. Le azioni di sciopero del personale di Ryanair in corso in vari Paesi europei nelle giornate di oggi e domani, 25 e 26 luglio, che ...

Voli cancellati a Malpensa - ENAC avvia indagini : In relazione alle cancellazioni operate da alcune compagnie aeree questa mattina presso l'Aeroporto di Milano Malpensa, che hanno causato disservizi ad alcune centinaia di passeggeri, si informa che ...

ENAC - avviata indagine su cancellazione voli a Milano Malpensa : Teleborsa, - In relazione a cancellazioni di voli operate da alcune compagnie aeree nella mattinata di oggi domenica 15 luglio all'Aeroporto di Milano Malpensa, che hanno causato disservizi ad alcune ...

Malpensa - tre voli EasyJet e Royal Air Maroc cancellati/ Ultime notizie : tensioni tra viaggiatori - ENAC indaga : Malpensa, tre voli EasyJet e Royal Air Maroc cancellati: tensioni tra viaggiatori, Enac indaga. Le Ultime notizie: il malore del pilota una delle cause(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:46:00 GMT)

Toscana Aeroporti ed ENAC presentano Autismo - in viaggio attraverso l'aeroporto : Teleborsa, - Giovedì 12 luglio alle ore 12.30 presso la "Sala CdA" della Camera di Commercio di Firenze, entrata da Piazza Mentana, si terrà la presentazione del progetto "Autismo, in viaggio ...