Emilia-Romagna | la Regione in California al summit sul cambiamento climatico

Maltempo del 2016 e del 2017 in Emilia Romagna - il Consiglio dei ministri approva le procedure per i rimborsi : tutte le info utili : E’ stata approvata ieri, dal Consiglio dei ministri, la delibera che dà il via alla procedura per i rimborsi a privati e imprese danneggiati dal Maltempo nel 2016 e 2017. “Un provvedimento molto atteso – afferma l’assessore regionale alla Protezione civile dell’Emilia-Romagna, Paola Gazzolo che ad agosto aveva scritto al premier Conte per sollecitarne il via libera -, già pronto a luglio, in base a un serio lavoro ...

Maltempo in Emilia-Romagna : il Consiglio ministri approva i rimborsi dei danni : È stata approvata ieri, dal Consiglio dei ministri, la delibera che dà il via alla procedura per i rimborsi a privati e imprese danneggiati dal Maltempo nel 2016 e 2017 in Emilia–Romagna. “Un provvedimento molto atteso – spiega l’assessore regionale alla protezione civile, Paola Gazzolo che ad agosto aveva scritto al premier Conte per sollecitarne il via libera –, già pronto a luglio, in base a un serio lavoro compiuto dalle ...

Sport - al via tra due settimane in Emilia Romagna le Olimpiadi under 14 : 4 settembre 2018 Nessun commento Al via la summer school: "Innovation, Insitutional Change and Intellectual Property Rights" 4 settembre 2018 Nessun commento "Prefetto, dimissioni': a Bologna il sit-...

Vaccini. Conferma dell'obbligo - il presidente Bonaccini e l'assessore Venturi : 'Una vittoria del buonsenso e della scienza. E la conferma che avevamo ragione quando in Emilia-Romagna lo introducemmo due anni fa' : Non possiamo, dunque, che essere profondamente soddisfatti concludono Bonaccini e Venturi -, perché questa, lo ripetiamo, è una vittoria del buonsenso ma anche della scienza e delle istituzioni ...

West Nile : altri 2 morti in Emilia Romagna : Ancora 2 morti per il virus del Nilo Occidentale in Emilia Romagna. Le vittime sono 2 anziane ricoverate in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna, decedute durante il fine settimana. Le due signore – informa oggi l’Ausl cittadina – soffrivano di gravi patologie già in atto, alle quali si è sovrapposta l’infezione da West Nile. Dall’inizio del 2018 – riferisce l’azienda sanitaria – ...

Torna a preoccupare la Febbre del Nilo : altri due morti in Emilia Romagna : Le pazienti soffrivano già di gravi patologie, alle quali si è sovrapposta l'infezione da West Nile. Salgono così a 10 i decessi in Emilia Romagna riconducibili all'infezione. La zona più colpita è ...

L'Emilia-Romagna fa festa a Venezia : premiati «Il mondiale in piazza» e «Saremo giovani e bellissimi» : BOLOGNA - Due opere emiliano-romagnole, realizzate con il sostegno e contributo della Regione attraverso la sua Film Commission hanno conquistato premi alla Mostra cinematografica di Venezia. Miglior ...

Eventi. "Cristallino" : parte la 6° edizione del festival d'arte contemporanea in Emilia Romagna : ... VIE PERIFERICHE, il cui termine "periferico" non sottolinea la sua valenza secondaria, bensì, acquista primaria importanza nell'economia di un sistema che determina l'identità di un territorio come ...

Terremoto tra Marche ed Emilia Romagna - scossa di magnitudo 3.7 : La scossa di Terremoto ha avuto magnitudo 3.7 con epicentro lungo le coste marchigiane a pochi chilometri da Pesaro ma è stata avvertita anche lungo le coste romagnole.Continua a leggere

Allerta Meteo Emilia-Romagna : sabato 1° settembre temporali di “forte intensità” : “Nella giornata di sabato 1 settembre 2018 è prevista diffusa attività temporalesca organizzata che localmente potrà risultare di forte intensità“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’Allerta Meteo codice giallo per temporali valida “dalle 00:00 del 01 settembre 2018 fino alle 00:00 del 02 settembre 2018“. “Allerta gialla per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, ...

Clima - ANBI : torna lo spettro della siccità in alcune zone dell’Emilia-Romagna : “La stagione irrigua non è ancora conclusa ed il Consorzio di bonifica Parmense (la principale fonte di distribuzione idrica per le colture tipiche di un territorio con 1300 chilometri di canalizzazioni) segnala la perdurante mancanza di disponibilità idrica per soddisfare le esigenze del comparto agricolo, penalizzando pregiate colture ancora in corso di maturazione come il pomodoro, le orticole ed i prati stabili, essenziali per il ...

Agroalimentare - positiva raccolta patate 2018 in Emilia-Romagna : Roma, 30 ago., askanews, - Bilancio positivo per la campagna pataticola 2018 in Emilia-Romagna, 'uno dei bacini produttivi più importanti d'Italia'. Lo afferma la Romagnoli F.lli Spa, sottolineando ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temporali in arrivo - criticità codice giallo : “Dal pomeriggio del 31 agosto si prevedono precipitazioni irregolari, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, più consistenti sulle aree di bassa pianura prossime al corso del Po. Dalla serata intensificazione dell’attività temporalesca che potrà essere anche di forte intensità, più probabile sul settore occidentale della regione“: la protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo ...

Emilia Romagna - 7 - 2 milioni agli asili nido : BOLOGNA La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 7,25 milioni di euro per finanziare, nel 2018, il sistema educativo 0-3 anni in Emilia-Romagna. I contributi saranno assegnati dalla ...