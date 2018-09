Elezioni in Svezia | l’ascesa dell’ex partito neonazi contro l’immigrazione Per la

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 settembre 2018) Sicurezza. Lotta alla criminalità. Welfare da non spartire con gli stranieri. Freno all’arrivo dei migranti. Tutti temi centrali per Viktor Orban in Ungheria, Matteo Salvini in Italia e Marine Le Pen in Francia, per fare qualche esempio in Europa. E che oggi sono in cima all’agenda anche nella civilissima, da anni considerata modello per l’integrazione e l’accoglienza di chi svedese non è. Stoccolma va al voto il 9 settembre: i consensi dei socialdemocratici che da decenni hanno le redini del potere si sono erosi dal 2014. Se allora ildel premier Stefan Löfven – che guida la coalizione di governo insieme ai Verdi – era al 31, oggi si ferma al 24. Il più basso dal 1908. Dopo di loro ci sono i Moderati (conservatori) di Ulf Kristerssson, quattro anni fa al 23,3 e oggi al 19. Quelli cresciuti di più, invece, sono i Democratici svedesi ...