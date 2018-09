Egitto | la giustizia ai tempi del faraone al-Sisi | 75 condanne a morte per

Egitto. Ingiustizia strutturale - aumentano solo gli stipendi dei parlamentari : 'Se i salari aumentano ma allo stesso tempo aumentano i prezzi, non fa alcuna differenza è il commento di Rashad Abdo, professore di economia all'Univeristà del Cairo Ma farebbe una differenza se i ...

Regeni - Salvini va in Egitto a incontrare Al Sisi. E poi dice : “Giustizia egiziana sarà rapida”. L’omicidio due anni e mezzo fa : Un mese fa aveva archiviato la questione legata al caso di Giulio Regeni privileggiando le “buone relazioni con un Paese importante come l’Egitto“. Ora, invece, Matteo Salvini è andato al Cairo per incontrare il presidente egiziano Abd Al Fattah Al Sisi. E alla fine il Viminale ha diffuso una nota per dire che il ministro dell’Interno ha rinnnovato la richiesta di “fare piena luce sull’omicidio dello studente ...