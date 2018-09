Egitto | 75 condanne a morte per sit-in pro Morsi Ultime notizie | libero giornalista

Egitto - 75 CONDANNE A MORTE PER I FRATELLI MUSULMANI/ Ultime notizie - libero il giornalista Shawkan : EGITTO , 75 CONDANNE a MORTE per sit in pro-Morsi. Ultime notizie , confermata la condanna del 28 luglio: coinvolti alti esponenti dei FRATELLI MUSULMANI (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:59:00 GMT)

