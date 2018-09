Ecco l’abito con cui Lady Diana ingannava i paparazzi

vanityfair

: Ecco le prime foto dei promessi sposi Chiara Ferragni e Fedez alla festa di palazzo Nicolaci, a Noto. Stupendo l'ab… - vogue_italia : Ecco le prime foto dei promessi sposi Chiara Ferragni e Fedez alla festa di palazzo Nicolaci, a Noto. Stupendo l'ab… - enzocastellino : Ecco perchè l'abito non fà il monaco ...ma ci sono poche monache e molte peccatrici ... - spettacolo_fp : ANCHE LUI CONTRO CHIARA FERRAGNI :O Stefano Gabbana critica l'abito da sposa. Ecco cos'ha detto: -

(Di sabato 8 settembre 2018) 20 anni senza: amori e scandali20 anni senza: amori e scandali20 anni senza: amori e scandali20 anni senza: amori e scandali20 anni senza: amori e scandali20 anni senza: amori e scandali20 anni senza: amori e scandali20 anni senza: amori e scandali20 anni senza: amori e scandali20 anni senza: amori e scandali20 anni senza: amori e scandaliUn trucco semplice, ma molto efficace. L’ex personal trainer di, Jenni Rivett, ha rivelato che la principessa aveva una «strategia» molto intelligente per cercare di ingannare iche le stavano sempre addosso. E tutto ha a che fare con un abito. Intervistata da Kate Thornton per la serie di Yahoo The Royal Box, Jenni ha detto: «Ogni volta chesi allenava, fotografi e televisioni la seguivano… E la sua strategia anti-era di portare sempre la ...