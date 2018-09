Ecco il ponte di Piano. Ma il ministero rallenta : Un orgoglio evidente anche nelle parole dell'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, per il quale 'realizzare tutti insieme il progetto di Piano farà vedere al mondo di cosa è capace l'Italia'. Un viadotto ...

Ponte Genova - Ecco il progetto di Renzo Piano : "Il nuovo Ponte dovrà durare 1.000 anni. Non è una battuta. Il nuovo Ponte sarà d'acciaio". Con queste parole Renzo Piano ha presentato la sua idea del nuovo viadotto sul Polcevera alla stampa, dopo ...

Ponte Genova - Ecco i 20 indagati per crollo Morandi/ Ultime notizie : "Autostrade responsabili - non colpevoli" : Genova, crollo Ponte Morandi: chi sono i 20 indagati 'per atto dovuto'. Ultime notizie, Pm Cozzi 'Autostrade responsabili, non colpevoli'.

Crollo ponte Morandi - Ecco chi sono gli indagati | : Autostrade per l'Italia, dirigenti della stessa società, ma anche vertici dell'Unità di vigilanza del Mit, ingegneri del Provveditorato e dell'Ufficio ispettivo. Queste, in base a quanto riportato da ...

Ecco chi sono gli indagati per il crollo di Ponte Morandi : Dirigenti di Autostrade e dell'unità di vigilanza del ministero, oltre agli ingegneri del Provveditorato.

Ponte Morandi - Toninelli : “Aiscat smentisce le pressioni perché convenzioni restassero segrete? Ecco le lettere” : “#Aiscat smentita dai fatti”. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli pubblica su Twitter parti di alcuni documenti inviati al Mit da parte dell’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori e di Autostrade per l’Italia in cui si auspicava che non fossero pubblicati gli atti delle convenzioni sottoscritte dallo Stato con i concessionari evocando il rischio di “danni anche rilevanti ...

Gilberto Benetton - "Silenzio su ponte di Genova per rispetto"/ Ultime notizie : "Festa a Cortina? Ecco perché" : Gilberto Benetton “Non lasciamo Autostrade”. Poi il manager aggiunge: “ponte di Genova? Se saremo responsabili prenderemo le giuste decisioni”(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:40:00 GMT)

Ponte Morandi - Toninelli : “Pressioni? Furono di Aiscat. Diffidò a pubblicare concessioni”. BattibEcco con Parenzo : “Quando mi sono insediato al ministero, ho detto all’amministrazione di pubblicare gli atti relativi alle concessioni autostradali. Ma l’amministrazione aveva paura. L’Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori., ndr) ha mandato i documenti al ministero, dicendo di non pubblicarli, perché l’amministrazione, e quindi lo Stato, sarebbe stato passibile del reato di aggiotaggio e di condizionare il ...

Genova - Ecco come è crollato il Ponte Morandi : la simulazione in 3d : Nella ricostruzione elaborata dallo studio tedesco si fanno cinque ipotesi sulle cause del cedimento

Ponte Morandi Genova - elenco della Finanza. "Ecco chi sapeva delle sue criticità" : La lista consegnata alla procura che indaga sul crollo. Tredici nomi di Autostrade, Spea e Mit. Protesta degli sfollati, Toti attacca Di Maio. Toninelli alla Camera: "Autostrade pagherà, ma non ...

“Come Genova!”. Viene giù tutto - crolla un ponte : ci sono morti e feriti. Terribile tragedia - Ecco dove : Una tragedia analoga a quella di Genova. Ancora un ponte che Viene giù. Un viadotto che crolla e miete vittime. Terrore e paura. Ennesima tragedia. Questa volta in India, a Calcutta, dove pochi minuti fa è venuto giù un ponte a poche centinaia di chilometri a sud-est dalla città indiana. Lo ha riferito la polizia indiana senza fornire dettagli su eventuali vittime. I media locali parlano però di morti e feriti. Il crollo della sezione, di circa ...

Crollo ponte Morandi : Ecco i 13 nomi di chi conosceva i rischi : C'è un elenco di nomi di chi sapeva la condizione di pericolosità del ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto provocando 43 morti. La Guardia di finanza ha consegnato alla procura un elenco di ...