Ecco chi è che condurrà le indagini su Salvini

Zenit - Marchisio : 'Ecco chi mi ha convinto ad accettare' : Claudio Marchisio , centrocampista dello Zenit San Pietroburgo , spiega a Sky Sport perché ha scelto la Russia per ripartire dopo l'addio alla Juve: 'Ormai sono pronto per questa nuova realtà, questa nuova esperienza con la mia famiglia. In questa trattativa ho avuto la fortuna ...

Ilva - Ecco il parere dell’Avvocatura. Il Mise chiude la procedura di gara senza annullarla : Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, chiude formalmente il procedimento avviato sulla gara di aggiudicazione dell'Ilva disponendo «di non procedere all'annullamento»....

Alessandria - botte e strattoni a bimbi di 3 anni. Ecco il video che inchioda due maestre. Abusi su 8 alunni : video di una telecamera nascoste dalla polizia all’interno di un asilo di Alessandria che riprende i momenti in cui una maestra maltratta dei bambini. Due maestre della struttura sono state sospese dall’esercizio. Le indagini sono partite in seguito della denuncia della madre di uno dei piccoli. Al momento sono stati accertati Abusi su almeno 8 bimbi, tra i 3 e i 5 anni. In alcuni casi gli episodi sfociavano in percosse e violenti ...

Pratovecchio Stia - Ecco il programma del nuovo anno accademico dell'Università dell'età libera : Le materie svariano come sempre dalla scienza alla storia locale, da approfondimenti su fatti e personaggi alla musica, dalle arti visive alla storiografia locale e così via. "I docenti sono spesso ...

Vendevano ossa e scheletri sul web - tre indagati. Teschi e femori : Ecco il 'listino prezzi' : Teschi, femori, Tre persone sono state indagate dai carabinieri di Milano per traffico illegale di resti umani dopo essere state scoperte a vendere via Internet ossa e scheletri . Un ingegnere, un ...

Ecco Sari - il sistema della polizia che riconosce i volti di chi delinque in una banca dati di 16 milioni di foto : Fabiola Mancone e Dario Terranova del Servizio di polizia Scientifica Afis spiegano la nuova tecnologia “Sari” per l’identificazione facciale degli autori di reato attraverso un confronto algoritmico con i volti dei soggetti fotosegnalati. L'articolo Ecco Sari, il sistema della polizia che riconosce i volti di chi delinque in una banca dati di 16 milioni di foto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ecco le nuove offerte Vodafone per chi arriva da altri operatori : Scopriamo le novità per i clienti di altri operatori che desiderano effettuare il passaggio a Vodafone usufruendo di offerte vantaggiose L'articolo Ecco le nuove offerte Vodafone per chi arriva da altri operatori proviene da TuttoAndroid.

Temptation Island Vip – Chi è Ivan Gonzalez? Da ‘Uomini e Donne’ a ‘Supervivientes’ : Ecco il tentatore che ha stregato Valeria Marini [GALLERY] : Ivan Gonzalez si preannuncia come uno dei grandi protagonisti di Temptation Island Vip, il tentatore del reality ha stregato Valeria Marini Ivan Gonzalez secondo le anticipazioni di Temptation Island Vip si sta rendendo protagonista del reality. Il bel tentatore ha calamitato calamitato su di sé le attenzioni di Valeria Marini, fidanzata con Patrick Baldassarri. Ma chi è lo spagnolo capace di far perdere la testa alla showgirl ...

Mara Venier e il ritorno a Domenica In : «Ho perso 8 chili e mi sento bene. Ecco come ci sono riuscita» : Mara Venier è pronta per la grande prova di Domenica in. La data di inizio della trasmissione è il 16 settembre e la conduttrice per il suo ritorno in casa Rai è in grande...

GearBest è stato chiuso? Oscurato o non accessibile? Ecco cosa sta succedendo : Da qualche ora il noto sito Cinese di GearBest risulta inaccessibile dall’Italia visualizzando un messaggio dell’Agenzia Dogane. Vediamo cosa è successo GearBest è stato chiuso? Oscurato o non accessibile? Ecco cosa sta succedendo Da questo pomeriggio il super famoso ecommerce Cinese GearBest non è raggiungibile e non è possibile accedere dall’Italia per un blocco dell’Agenzia […]

GearBest è stato chiuso? Oscurato o non accessibile? Ecco cosa sta succedendo : Da qualche ora il noto sito Cinese di GearBest risulta inaccessibile dall’Italia visualizzando un messaggio dell’Agenzia Dogane. Vediamo cosa è successo GearBest è stato chiuso? Oscurato o non accessibile? Ecco cosa sta succedendo Da questo pomeriggio il super famoso ecommerce Cinese GearBest non è raggiungibile e non è possibile accedere dall’Italia per un blocco dell’Agenzia […]

Focus Champions League – La bolgia del Mestalla - un super attacco e niente da perdere : Juve - Ecco chi è il Valencia : In casa Juventus si lavora a ranghi ridotti per i molti giocatori impegnati in giro per il Mondo con le proprie nazionali. Tra coloro che sono rimasti a Torino, al centro sportivo della Continassa, spicca però Cristiano Ronaldo che ha declinato la chiamata del Portogallo per lavorare in vista dei prossimi impegni con la Juventus. CR7 va ancora caccia del suo primo gol con la maglia bianconera in partite ufficiali ma il desiderio di ...

X Factor - Agnelli e Fedez difendono Asia Argento. Ma Ecco chi la sostituirà : La prima puntata di "X Factor 12" è stata vista da una media di 1.153.000 telespettatori, un risultato inferiore al 2017 e 2016 quando il talent show partì una settimana dopo. Ieri sera, su Sky Uno, ...

Macron vs Salvini - Ecco l'UE vista con gli occhi dei Brexiters - : Il globalismo del Presidente francese contro il nazionalismo del Ministro italiano: per il britannico e conservatore The Spectator si riduce a questa sfida la battaglia per l'Europa. E la colpa è ...