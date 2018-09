E' morto il rapper americano Mac Miller | ex di Ariana Grande | aveva 26 anni Video

È morto il rapper americano Mac Miller - aveva 26 anni : Il rapper Mac Miller, pseudonimo di Malcolm James McCormick, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles venerdì 7 settembre. aveva 26 anni. Miller era piuttosto famoso per la sua carriera musicale – il suo primo disco è The post È morto il rapper americano Mac Miller, aveva 26 anni appeared first on Il Post.

California. morto rapper Mac Miller : 01.47 Il rapper Mac Miller è stato trovato Morto nella sua camera da letto, nella sua casa a San Fernando Valley, in California. Lo ha reso noto il sito TMZ. Secondo le prime indiscrezioni il cantante sarebbe rimasto ucciso da un' overdose. La polizia è stata avvertita da un amico dell'artista. Miller, 26 anni, ex fidanzato di Ariana Grande,da tempo combatteva con problemi legati al consumo di stupefacenti. Recentemente era stato più volte ...

Addio Mac Miller - morto il rapper ex fidanzato di Ariana Grande : È morto a soli 26 anni Mac Miller, rapper statunitense noto anche per la sua relazione con Ariana Grande, attualmente impegnata con Pete Davidson. A dare la notizia è stato il sito Tmz.com, secondo cui l’artista sarebbe morto per overdose. Il decesso è avvenuto venerdì 7 settembre intorno a mezzogiorno; la polizia allertata da un amico che ha chiamato il 911 dalla casa di Mac lo ha trovato senza vita nella sua camera da letto nella casa di ...

