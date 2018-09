Dylan McDermott denunciato per violenza sessuale | la star di American Horror Story finirà

optimaitalia

(Di sabato 8 settembre 2018) Basta una denuncia per finire alla gogna, almeno quella mediatica, lo abbiamo visto con altri attorii (anche più in vista diMcDrmott) e lo abbiamo visto in Italia con Fausto Brizzi, come andrà a finire adesso per l'attoreo? Proprio nelle scorse ore è venuta a galla una denuncia diai danni di una giovane donna risalente al 1991 fatta al procuratore distrettuale della Contea di Los Angeles e di cui l'attore era a conoscenza ormai dallo scorso anno.A quanto pare, però,non verrà accusato e non dovrà affrontare alcun processo visto che il procuratore ha rifiutato l'azione giudiziaria contro l'attore perché "il reato è già caduto in prescrizione". La donna ha affermato di essere stata vittima di un attaccoda parte del sospettato nel 1991 e questo significa che "un'analisi dei punti di forza e di debolezza delle prove ...