Droga | arrestato insospettabile fornaio fasanese

Nasconde Droga nel materasso. Arrestato dalla polizia : UMWEB, Perugia. Nella mattinata di ieri, le volanti della Questura, unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, procedevano ad effettuare una serie di controlli presso le ...

Milano - Droga tra un taglio e una messa in piega : arrestato il parrucchiere spacciatore : Sequestrati 47 grammi di cocaina, 6mila euro in contanti, 185 grammi di hashish, bilancini e materiale per tagliare la droga

Scicli - spaccia Droga in corso Garibaldi : arrestato : I carabinieri dell'Aliquota radiomobile di Modica durante alcuni controlli a Scicli hanno arrestato un tunisino 23enne per spaccio in corso Garibaldi

Arrestato un altro pusher - continuano le azioni anti-Droga : Arrestato un altro pusher, continuano le azioni anti-droga. A Santa Lucia i carabinieri hanno pizzicato un 35enne con dell'eroina destinata al mercato nero della droga. Arrestato tunisino I ...

Milano : nasconde quasi 130 chili di Droga nel box - arrestato : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - nascondeva quasi 130 chili di droga in un box auto. Per questo un 42enne è stato arrestato dai carabinieri a Milano. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, quando i militari della stazione di Rho, fermi in strada per la compilazione di una notifica nei confronti di una per

Milano - nascondeva 130 chili di Droga nel box : arrestato "per caso" : I carabinieri di Rho hanno notato e riconosciuto un pregiudicato mentre compilavano una multa, e hanno deciso di fare qualche controllo

Droga : coltivava marijuana nel giardino di casa - arrestato : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - Blitz all’interno di un’abitazione a Canicattì, grosso centro dell'agrigentino. In manette un trentenne che coltivava la marijuana nel giardino di casa. Sarebbe stato un buon raccolto “fai da te”, quello che i Carabinieri hanno scoperto a Canicattì nelle ultime ore. In

Roma : Droga nascosta nel cellulare - arrestato pusher : Roma – Pensava di aver escogitato un trucco infallibile per eludere i controlli, ma non aveva fatto i conti con i Carabinieri della Stazione Roma Tuscolana che l’hanno scoperto. In manette un cittadino della Guinea di 25 anni, senza fissa dimora e gia’ noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Transitando in via Casilina, i Carabinieri hanno notato ...

In auto con hashish e marijuana - in casa con altra Droga e armi. Arrestato giovane di Giurdignano - : Non soltanto droga, tra hashish e marijuana, ma anche una pistola e un revolver. Così, nel pomeriggio, a Uggiano la Chiesa, nella frazione di casamassella, i carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia ...

Brugherio - vuole i soldi per la Droga - minaccia la nonna e le ruba l'auto : arrestato : Un 32enne ha minacciato la nonna per ottenere denaro per comprare stupefacenti e, al rifiuto della donna le ha rubato l'auto, pur non avendo la patente, allontanandosi da casa, a Brugherio. Ma la sua ...

Fermato cerca di mangiarsi la Droga : arrestato : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Fermato cerca di mangiarsi la ...

Botte e minacce alla madre per i soldi della Droga : arrestato figlio violento nel Napoletano : Botte e minacce alla madre per ottenere denaro per l'acquisto di droga. È stato arrestato con l'accusa di estorsione, lesioni personali e danneggiamento ai danni della madre convivente un ...

Milano : spacciava Droga vicino stazione Rho-Fiera - arrestato : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - spacciava droga nei pressi della stazione ferroviaria di Rho-Fiera, a Milano e per questo è stato arrestato. E' accaduto a un 21enne di origine senegalese, irregolare in Italia e senza fissa dimora. Gli agenti del commissariato di Rho erano già da alcuni giorni sulle su

'Ndrangheta : arrestato boss ricercato per Droga : Il boss della 'ndrangheta Luigi Abbruzzese, 29 anni, è stato arrestato all'alba di oggi a Cassano dello Jonio (Cosenza), dalla Polizia di Stato. Abbruzzese, inserito nell'elenco dei ricercati pericolosi, è il capo dell'omonima cosca, egemone nella Sibaritide. E' stato condannato in appello a 20 anni per traffico di droga ed è destinatario di una misura cautelare sempre per droga. Al momento ...