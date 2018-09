Dramma in ospedale | Giulia | lasciata 15 ore in barella | poi la scoperta choc

Neonata muore dopo il parto - Dramma in ospedale. 4 indagati per omicidio colposo : Lo scorso 25 agosto una bambina Neonata morì subito dopo il parto all'ospedale di Alessandria: per quella tragedia quattro medici sono stati iscritti nel registro degli indagati, dopo che la famiglia ...

“Lei ha 24 ore di vita”. In ospedale per un banale controllo - poi la Drammatica sentenza : Una giornata che questa donna non dimenticherà mai, quella in cui il mondo le è caduto improvvisamente addosso quando lei, ignara di tutto, non avrebbe mai immaginato di ricevere una notizia del genere. Un mal di testa che si portava avanti da tempo, particolarmente forte, che l’aveva spinta ad andare in ospedale per chiedere il parere dei medici. Gli esami, poi il terribile responso: “Lei ha un tumore, dobbiamo intervenire subito. ...

Il Dramma di Demi Lovato - la star ricoverata in ospedale per un’overdose da eroina : Demi Lovato in overdose da eroina, l’attrice e cantautrice ricoverata a Los Angeles Demi Lovato, attrice e cantautrice statunitense, è stata ricoverata dopo essere stata trovata in overdose da eroina. La star è stata al centro delle attenzioni della stampa per la sua dipendenza da droghe e psicofarmaci, ma più volte la protagonista di questa incresciosa vicenda si è resa anche testimonial di programmi di disintossicazione, a quanto ...