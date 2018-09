Disagi circolazione ferroviaria | arrivano i rimborsi

Cuneo - invasione di falene ad Alba : Disagi alla circolazione - il sindaco chiude il ponte : Come ogni anno a fine estate le falene caratterizzano le notti di Alba ( Cuneo ). La massiccia presenza degli insetti rende le strade viscide e pericolose. Per questo il sindaco Maurizio Marello è stato anche costretto a emettere un'ordinanza di chiusura del ponte , poi ripulito e riaperto al traffico.Continua a leggere

Incidente sulla A14 - Chiuso tratto A14 Fermo-Grottammare - forti Disagi alla circolazione : Roma - Ancora forti disagi , con rallentamenti e code, nel troncone A14 tra Marche e Abruzzo dopo l'incendio di un tir che ha reso impraticabile la galleria 'Castello' di Grottammare in direzione sud. Il Cov convocato d alla Prefettura di Fermo ha aperto la Struttura operativa integrata (Soi) sino al cessare dell'emergenza viabilità. In attesa del completamento dei lavori di ripristino il tunnel rimarrà Chiuso nel ...

Incidente stradale su A14 - mezzo in fiamme e Disagi alla circolazione : Incidente stradale su A14, mezzo in fiamme e disagi alla circolazione Un camion ha preso fuoco all’interno di una galleria tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Domate le fiamme , sono cominciati i lavori di ripristino che dureranno l’intero fine settimana e provocheranno rallentamenti sulla ...

Incidente stradale su A14 - mezzo in fiamme e Disagi alla circolazione - : Un camion ha preso fuoco all'interno di una galleria tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Domate le fiamme , sono cominciati i lavori di ripristino che dureranno l'intero fine settimana e ...

Incendi Toscana - sterpaglie in fiamme : Disagi per la circolazione dei treni nel Pisano : Un Incendio di sterpaglie ha causato disagi alla circolazione ferroviaria nel Pisano questo pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15 in più punti tra le stazioni di Cascina e Pontedera per tre distinti focolai lungo la linea ferroviaria. Per consentire le operazioni di spegnimento, è stato spiegato dai pompieri, il binario 2 della stazione cascinese in prossimità del lato dell’Incendio è stato interdetto alla ...