Digitale | Di Maio | entro dicembre fondo pubblico per le startup

Di Maio : "Nel Digitale l'Italia è indietro per scelte politiche sbagliate" : 'Vogliamo invertire questa tendenza, mettere l'Italia al passo con il resto d'Europa e del mondo e diventare un'eccellenza anche in questo campo', ha aggiunto.

Digitale : Di Maio - si’ a fondo per chi investe in intelligenza artificiale : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – ‘Come ministro per lo Sviluppo economico intendo costituire un fondo per le imprese che vogliono investire in intelligenza artificiale ‘. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo all’assemblea di Confcooperative. L’Italia, ha detto, ‘non può perdere il treno dell’innovazione” e tra i tanti temi da affrontare in materia di Digitale figura quello della ...