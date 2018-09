Difesa | governo conferma Bangalore come sede del salone Aero India

"No al governo dei giudici". Le Pen a Difesa di Salvini : 'Giudici che vogliono ritirare il potere ai popoli per appropriarsene indebitamente si chiama 'il governo dei giudici' e di fatto non esiste solo in Francia. Sostegno a Matteo Salvini e al popolo ...

Alimenti : Rolfi - Lombardia con governo in Difesa Made in Italy : Milano, 20 ago. (AdnKronos) - "La Lombardia è pronta ad affiancare il governo per una battaglia in sede europea sulla difesa del 'Made in Italy' e sull'obbligo di indicare la provenienza di un prodotto e delle materie prime". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione

Dalla Difesa alla Russia : se l'accordo Conte-Trump supera quello di governo : I pensatori della politica, diceva lo scrittore George Orwell, si dividono generalmente in due categorie: gli utopisti con la testa fra le nuvole, e i realisti con i piedi nel fango. Un modo per dire che anche un ...

Grecia : ministro Difesa Kammenos difende governo su gestione emergenza incendi : "Non riesco a pensare a nessuna altra crisi in cui il primo ministro si sia assunto la responsabilità politica , per la tragedia, ", ha detto Kammenos in riferimento all'assunzione di responsabilità ...

Legittima Difesa - governo diviso : Lega e 5 Stelle divisi sulle armi e sulla Legittima difesa. La commissione Giustizia di palazzo Madama ha incardinato ieri i cinque ddl , uno di iniziativa popolare, due di Forza Italia, uno di Fdi e ...

Legittima Difesa - gelo M5s-Lega/ Conte : "Governo non incita a uso armi". Salvini : "No liberalizzazione" : Legittima difesa: Ministro Bonafede frena Salvini, "no liberalizzazione armi. Competenze mie non del Viminale". Scontro nel Governo Lega-M5s: FI, "schiaffo a elettori centrodestra"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 23:29:00 GMT)

Legittima Difesa : senatori Pd - divisioni governo alimentano confusione : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Chi otterrebbe benefici dalla liberalizzazione delle armi? Soltanto la lobby dei produttori, non certo i cittadini e la loro sicurezza. Prima di procedere alla discussione dei diversi disegni di legge presentati in materia , venga fatta una valutazione sull’impatto che le proposte in esame potrebbero avrebbero sulla realtà del nostro Paese. Il provvedimento sponsorizzato dalla Lega, tra le altre ...

Legittima Difesa - basta calvari giudiziari : ecco cosa ha in mente il governo : La "presunzione" di Legittima difesa andrà sempre riconosciuta: questo il cardine della riforma della giustizia che Lega e 5 stelle vogliono portare avanti. Una battaglia preannunciata nel corso della campagna...

"Il Governo sostiene la Difesa del nostro patrimonio con il no al Ceta" : Con la bocciatura del Ceta il Governo intende difendere gli interessi e l'economia del paese. Per tutelare il patrimonio agroalimentare nazionale contro un accordo sbagliato e pericoloso per l'Italia,...