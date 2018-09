Difesa di Roma | Mattarella depone corone d' alloro

Roma - Totti un capitano in Difesa : Mediaticamente, niente da dire. Il club giallorsso, dopo la falsa partenza in campionato, cala l'asso. E schiera in campo , davanti alla telecamera, Francesco Totti che, come ha scritto la Sud nel ...

Roma - serve il vero Pastore. E la Difesa fa acqua : DiFra è già sul banco degli imputati, ma sa come uscirne. La nota lieta è Kluivert Jr. Schick in affanno

Roma - mai più la Difesa a 3 : nella ripresa la svolta - Di Francesco fa mea culpa : Sconfitta per la Roma nella gara di campionato contro il Milan, nel mirino le scelte di Di Francesco, la difesa a 3 non ha convinto. nella ripresa la squadra è tornata a 4 ed i benefici si sono subito visti, ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo regalato un tempo al Milan. Nel secondo tempo però la squadra è cresciuta. Peccato per l’ultimo gol, c’è stata un’ingenuità ...

Milan-Roma alle ore 0-0 La Diretta Di Francesco sceglie la Difesa a tre : dentro Marcano - Karsdorp e Schick : Reduce dalla rimonta nel Monday Night contro un'Atalanta perfetta per un tempo, la Roma chiede risposte alla Scala del Calcio trovando un Milan animato da voglia di rivincita dopo il ko in...

Roma - la rivoluzione è clamorosa : Difesa a 3 e trequartista - la formazione anti Milan : Il 4-3-3 della Roma lascia spazio ad un modulo tutto nuovo varato da Di Francesco per l’incontro col Milan di questa sera Olsen, Manolas, Fazio, Marcano, Karsdorp, De Rossi, Nzonzi, Kolarov, Pastore, Schick, Dzeko. E’ questa la formazione scelta dal tecnico della Roma Di Francesco per affrontare il Milan. Una formazione davvero sorprendente, dato che prevede alcune novità inattese, che sembrano rinnegare il credo del tecnico. ...

Formazioni Milan-Roma - Gattuso pensa a due possibili cambi in Difesa : Mancano tre giorni alla partita contro la Roma e Gattuso inizia a pensare alla possibile formazione che affronterà i giallorossi. Il tecnico milanista, in particolare, sarebbe rimasto deluso dalla prestazione offerta dalla propria squadra in fase difensiva e, per questo, potrebbero esserci ben due cambi nel reparto arretrato dei rossoneri. Il primo riguarda Mattia Caldara, che quasi certamente prenderà il posto di Musacchio e giocherà al ...

Difesa : la Cina sviluppa "razzi elettromagnetici a lunga gittata" : Pechino, 27 ago 07:23 - , Agenzia Nova, - L'industria della Difesa cinese sta lavorando allo sviluppo dei primi razzi a propulsione elettromagnetica a lunga gittata al mondo, un sistema... , Cip,

Roma - Fazio : 'Miglioreremo i risultati all'Olimpico. La Difesa sarà la forza della squadra' : Obiettivi? Crescere partita dopo partita e prendere lo stesso ritmo della scorsa stagione', ha detto Fazio a Sky Sport. Lunedì sera i giallorossi affronteranno l'Atalanta , una squadra che potrebbe ...

Ritornare alla leva? Per la Difesa solo un'idea romantica : 'servono professionisti' : Il ministro Trenta boccia l'idea del vicepremier Salvini, che aveva parlato dell'ipotesi della reintroduzione del servizio militare obbligatorio. 'Non è più al passo con i tempi' , aveva già detto in ...

Leva obbligatoria - stop della Difesa a Salvini : «Idea romantica - ma servono professionisti» : Fonti del ministero della Difesa chiudono al ritorno della Leva obbligatoria evocato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «Il ministro Trenta si è già espressa sul tema...

