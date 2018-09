Diciotti | Salvini | Aspetto il giudizio con curiosità e rispetto

Cosa rischia Matteo Salvini per il presunto sequestro di persone sulla nave Diciotti : 'Non sono preoccupato', per l'indagine avviata dalla Procura di Palermo sul caso della nave Diciotti, 'non ho tempo da passare con gli avvocati. Non mi toglie il sonno, questo foglio lo appendo nel ...

Cosa rischia Matteo Salvini per il presunto sequestro di persone sulla nave Diciotti : "Non sono preoccupato" (per l'indagine avviata dalla Procura di Palermo sul caso della nave Diciotti) "non ho tempo da passare con gli avvocati. Non mi toglie il sonno, questo foglio lo appendo nel mio ufficio: medaglietta". Matteo Salvini venerdì aveva ancora una volta Facebook per dire la sua sull'indagine della procura di Palermo e per rassicurare circa la sua intenzione di andare avanti. "Venitemi a ...

Di Maio : “Salvini? Bisogna rispettare la magistratura ma sulla Diciotti rivendichiamo nostre decisioni” : “Salvini? Non ritengo assolutamente giusto che non si rispetti la magistratura. Ci vuole rispetto per la magistratura”. Così a In Onda (La7) il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta le invettive dell’altro vicepremier, Matteo Salvini, contro i magistrati, a seguito delle indagini a suo carico per sequestro di persona aggravato sul caso Diciotti. Di Maio continua: “Dobbiamo abituarci al fatto che, ogni volta che arriverà un atto ...

Diciotti - 16 migranti identificati e rilasciati. Salvini : «Sono in fuga dalla legge» : Erano in fila per essere visitati da personale di Medici Senza Frontiere al presidio dei volontari del Baobab, nei pressi della stazione Tiburtina a Roma, quando sono stati individuati e...