Di Maio | su Diciotti scelta comune ma Salvini rispetti giudici

Di Maio : “Salvini? Bisogna rispettare la magistratura ma sulla Diciotti rivendichiamo nostre decisioni” : “Salvini? Non ritengo assolutamente giusto che non si rispetti la magistratura. Ci vuole rispetto per la magistratura”. Così a In Onda (La7) il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta le invettive dell’altro vicepremier, Matteo Salvini, contro i magistrati, a seguito delle indagini a suo carico per sequestro di persona aggravato sul caso Diciotti. Di Maio continua: “Dobbiamo abituarci al fatto che, ogni volta che arriverà un atto ...

Diciotti : Di Maio - ci vuole rispetto per magistratura : "Ci vuole rispetto per la magistratura. Premetto che le scelte per la Diciotti sono state condivise ma dire che c'è una magistratura di destra e di sinistra vuol dire riportare il Paese alla Prima Repubblica". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a In Onda su La7 dopo l'avviso di garanzia arrivato al ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda ...

Diciotti - Di Maio : "Il codice etico dice che Salvini non si deve dimettere" : Il vicepremier chiede "rispetto per la magistratura", ma sulle indagini a carico del ministro dell'Interno dice: "Credo sia un atto dovuto". Sulle polemiche riguardo al tweet contro Alfano e la doppia morale: "Doveva dimettersi a prescindere dall'indagine"

Diciotti - Di Maio : "Salvini resti al suo posto. euro Ma no allo scontro coi pm" : 'Fuori la politica dalle aule di giustizia - ha detto il vicepremier - In Italia ci sono 4 milioni di processi arretrati e indagano un ministro che difende i confini e difende i diritti degli ...

Diciotti - Di Maio : “Salvini indagato? Vada avanti ma rispetto per magistratura”. A bordo 4 presunti scafisti : fermati : L’indagine su Matteo Salvini? “Un atto dovuto”. Il futuro del ministro dell’Interno? “Non deve dimettersi perché non ha violato il codice etico“. I magistrati? “Bisogna rispettarli perché non si applaude solo quando arrestano un mafioso”. E il no way, il modello antisbarchi dell’Australia che il leader della Lega ha preso come modello? “Non è nel contratto di governo ma è ...