Di Maio sta con Salvini | Rispetti magistratura | ma sulla Diciotti scelte

DigithON 2018 - maratona idee digitali/ Bisceglie - 100 startup in gara : attesi Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : DigithON 2018 , maratona delle idee digitali a Bisceglie : 100 startup in gara . attesi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Conti pubblici - Juncker : “Commissione Ue rassicurata da Salvini e Di Maio . Normale rispettare patto di stabilità” : La Commissione europea è “ rassicurata ” dalle ultime dichiarazioni dei vicepresidenti del Consiglio italiani Matteo Salvini e Luigi Di Maio in materia di Conti pubblici , in vista della legge di Bilancio. A dirlo è stato il presidente Jean-Claude Juncker , a margine di un appuntamento istituzionale nella sede del Parlamento Europeo. D’accordo il vicepresidente della Commissione Europea Jyrki Katainen, considerato un ...

La Lega sorride - i sondaggi vedono Salvini staccare Luigi Di Maio. Ecco il sondaggio Choc! : Lega al 32%, si è mangiato Di Maio. Quanti punti ha preso in un mese Sbranato da Matteo Salvini. Sulla scrivania di Luigi Di Maio è planato un sondaggio drammatico, quello di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di cui sono disponibili in rete i dati saliente. E la rilevazione è clamorosa: la Lega tocca il suo massimo storico, al 32,2%, contro il 28,3% del Movimento 5 Stelle. Praticamente 4 punti percentuali in più degli alleati di governo. A ...