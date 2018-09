Di Maio | “Salvini? Bisogna rispettare la magistratura ma sulla Diciotti rivendichiamo

Governo - Vittorio Feltri (Libero) : “Salvini e di Maio sono destinati alla rottura” : A L’aria che tira estate (La7) il direttore di Libero, Vittorio Feltri, spiega le ragioni della campagna che ha lanciato a sostegno del vicepremier “Fa l’interesse degli italiani” L'articolo Governo, Vittorio Feltri (Libero): “Salvini e di Maio sono destinati alla rottura” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Diciotti - Di Maio : “Salvini indagato? Vada avanti ma rispetto per magistratura”. A bordo 4 presunti scafisti : fermati : L’indagine su Matteo Salvini? “Un atto dovuto”. Il futuro del ministro dell’Interno? “Non deve dimettersi perché non ha violato il codice etico“. I magistrati? “Bisogna rispettarli perché non si applaude solo quando arrestano un mafioso”. E il no way, il modello antisbarchi dell’Australia che il leader della Lega ha preso come modello? “Non è nel contratto di governo ma è ...

Caso Diciotti - Di Maio : “Salvini vada avanti ma c’é pieno rispetto per i pm”. Renzi : “Doppia morale - vergogna” : Il ministro Salvini vada avanti perché non ha violato il codice etico del contratto e dei Cinque stelle. Il Governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul Caso della nave Diciotti ma c’è «pieno rispetto» per l’azione della magistratura per cui non dobbiamo «attaccare» i pm che indagano. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ...