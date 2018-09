Di Maio | resta Industria 4 0 non siamo anti-impresa

Vaccini. Marco Di Maio - Pd - : Retromarcia di Lega e M5S - resta obbligo per iscrizione nidi e materne : "Attendiamo l'approvazione definitiva della modifica - conclude -, ma quel che conta di più è che la ragione ha prevalso sulla follia, che la scienza ha vinto sull'ideologia, che hanno prevalso le ...

Di Maio : "Con lo Spazza Corrotti ci saranno infiltrati pronti ad arrestare - dei moderni Donnie Brasco" : Un post su Facebook e un nuovo hashtag, #SpazzaCorrotti. Così Luigi Di Maio ha annunciato l'esame del disegno di legge contro la corruzione: "Cari Corrotti, cari corruttori, vi invio questa missiva pubblica per informarvi ufficialmente del fatto che questa settimana il consiglio dei Ministri esaminerà il ddl del ministro Bonafede che abbiamo chiamato Legge Spazza Corrotti", si legge sulla pagina Fb del ministro. I Corrotti, secondo ...

Di Maio dice che il veto al bilancio Ue resta : Roma, 29 ago., askanews, - 'La nostra posizione sul veto al bilancio Ue resta'. Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a margine di una missione in Egitto. 'Il commissario Oettinger ...

Di Maio : Oettinger ipocrita - resta veto : 16.44 Le considerazioni di Oettinger sono "ipocrite": zitti su tutta la questione della Diciotti e adesso "si fanno sentire solo perché hanno capito che non gli diamo più un euro". Così il vicepremier Di Maio, dal Cairo, replica all'altolà del Commissario Ue al Bilancio all'Italia sui contributi da pagare. E ribadisce: "La nostra posizione sul veto al bilancio resta,se poi nei prossimi giorni vorranno cominciare a riscoprire lo spirito di ...

Di Maio : Salvini resta al suo posto ma rispetto per la magistratura : Il vicepremier M5S sul caso Diciotti: «Grazie a Moavero e Conte, fatto gioco di squadra». L’attacco all’Europa: l’Italia non abbasserà la testa di fronte all’arroganza dell’Unione Europea, veto a Bilancio e bocceremo il Ceta

Di Maio : rispetto per la magistratura ma Salvini resta al suo posto : Il governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul caso della nave Diciotti ma c'è pieno rispetto per l'azione della magistratura, non dobbiamo attaccare i pm che indagano». Sull'...

Di Maio ha detto che Salvini deve restare ministro anche se indagato : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato e il lavoro della magistratura va rispettato. Ma Salvini non ha violato il codice etico dei ministri contenuto nel contratto di governo, quindi 'deve ...

Di Maio ora snobba Fico : "Governo resta compatto" : 'Credo che Roberto Fico come presidente della Camera abbia tutto il diritto di esprimere la sua opinione ma il governo compatto nel portare la linea che è quella del premier Conte', il quale 'ha detto ...

Luigi Di Maio : “I vaccini restano obbligatori - a settembre sarà in vigore ancora il decreto Lorezin” : C’è un disegno di legge che sarà approvato nei tempi parlamentari, quindi il nuovo anno scolastico inizierà in regime di decreto Lorenzin. La mamma che si vanta di aver falsificato l’autocertificazione sappia che rischia fino a due anni di galera. La legge va applicata, perché non si gioca con la salute", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio in relazione all'obbligo vaccinale.Continua a leggere

Di Maio : 'Non temiamo attacchi speculativi'. E sui vaccini : 'Per ora resta in regime la Lorenzin' : In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro interviene sull'allarme lanciato dal sottosegretario Giorgetti di un'offensiva speculativa a fine mese. In vista della manovra, il vicepremier ...

Manovra - Mef ipotizza superamento 80 euro. Di Maio : il bonus resta | : L'esecutivo sta studiando le soluzioni per avviare le misure simbolo dell'esecutivo come la "quota 100" sulle pensioni, la flat tax e il reddito di cittadinanza. Ma Tria precisa: le coperture vanno ...

LEGGE STABILITÀ - DI Maio : “IVA NON AUMENTA”/ Ultime notizie Manovra : bonus Renzi resta - ma a una condizione : LEGGE di STABILITÀ, aumento Iva? Di MAIO e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicinare le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 14:29:00 GMT)

