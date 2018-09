Di Maio | reddito di cittadinanza | «Il rifiuto di 3 proposte fa perdere il beneficio»

Di Maio nel gioco dei quattro cantoni : dal reddito di cittadinanza alle elezioni europee : Forse, prima o poi, qualcuno spiegherà al nostro vice premier Luigi Di Maio, il sorridente giovanotto specializzato in proclami roboanti (stiamo facendo la storia… impeachment per Mattarella… e altre amenità) che quando inforca il suo cavallo di battaglia si ritrova a cavalcioni di tutt’altro animale. Fuori di metafora, il tanto strombazzato “reddito di cittadinanza”, su cui gioca gran parte delle carte residue per non soccombere alla superiore ...