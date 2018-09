Di Maio | Ho detto a Salvini che i magistrati vanno rispettati

Caso Regeni - Amnesty Italia : “Al-Sisi a Di Maio ha detto ‘Giulio è uno di noi’? Offensivo e inaccettabile” : “‘Giulio è uno di noi’. detto da Al-Sisi, ossia da colui che sovrintende al sistema repressivo che ha inghiottito Giulio Regeni e migliaia di egiziani, è qualcosa di completamente Offensivo e inaccettabile. A furia di blandirlo e riverirlo, è arrivato a questo punto”. Il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury è intervenuto su Twitter per condannare le dichiarazioni del presidente egiziano dopo l’incontro con ...

Di Maio contro Oettinger : “Ue si fa sentire solo perché abbiamo detto che non daremo più soldi - sui migranti nessuna solidarietà” : Prosegue lo scontro tra Italia e Ue: "Il commissario Oettinger continua ad esternare ogni giorno da quando gli abbiamo detto che non gli diamo i soldi. Non li abbiamo sentiti quando abbiamo chiesto una mano sull'immigrazione... La nostra posizione sul veto al bilancio resta, se poi nei prossimi giorni vorranno cominciare a riscoprire lo spirito di solidarietà allora forse ne parliamo", ha replicato il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

Tria a Di Maio : "Deficit/ PIL del 3% criticato anche da chi lo ha inventato. Superarlo? Non è detto" : ... è entrato in una fase di discesa e il Governo si è impegnato davanti al parlamento a farlo scendere ancora", ha assicurato il ministro dell'Economia. "Ritengo che si tratti di una fase momentanea di ...

Ue - ira di Oettinger : «L’Italia non versa 20 miliardi - ma 3 (netti). È una farsa» Ecco cosa ha detto Di Maio : il video : La risposta del Commissario Ue alle minacce del governo di tagliare i fondi: «Roma non versa affatto 20 miliardi l’anno, ma 3 netti». E anche da Merkel arrivo lo stop ai ricatti

'Con l'Ue inizia la linea dura su tutto'. Cosa ha detto Di Maio a Sky Tg 24 : Marcare la distanza, o quantomeno le differenze, dalla linea di Matteo Salvini sull'immigrazione ma mantenere allo stesso tempo l'immagine di un governo compatto, seppure tra Lega e M5s, almeno sul ...

Di Maio ha detto che Salvini deve restare ministro anche se indagato : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato e il lavoro della magistratura va rispettato. Ma Salvini non ha violato il codice etico dei ministri contenuto nel contratto di governo, quindi 'deve ...

Abbiamo provato a capire che cosa ha detto Di Maio sull’ILVA : Secondo il ministro la cessione della grande acciaieria di Taranto è illegittima ma oggi non si può annullare, e il governo proverà sia a revocarla che a portarla a termine The post Abbiamo provato a capire che cosa ha detto Di Maio sull’ILVA appeared first on Il Post.

Di Maio : “Pareggio di bilancio nella Costituzione va superato. L’intervista di Tria? Bisogna vedere cosa ha detto” : “Credo che siamo l’unico Paese che ha all’interno della propria Costituzione l’equilibrio di bilancio, che poi è il pareggio di bilancio. Credo che questa sia una norma che in futuro vada superata”. L’annuncio è arrivato dal vicepremier Luigi Di Maio, che durante l’intervista a In Onda su La7 ha anticipato che il governo intende mettere in cantiere una modifica della Carta per riportare alla forma originaria ...

Di Maio ha detto quali saranno le prossime priorità del governo. L'intervista ad Avvenire : “Il reddito di cittadinanza è una vera e propria manovra economica, non certo una misura assistenzialista, che passerà per la riforma dei centri per l’impiego. Peraltro forme di reddito di cittadinanza sono attivare in tutta Europa tranne che qui da noi e in Grecia”. In un’intervista ad Avvenire, il leader del Movimento 5 stelle e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio, traccia quelle che a suo ...