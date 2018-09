: #Di Maio: 'Giocano tra noi e la Lega' - CyberNewsH24 : #Di Maio: 'Giocano tra noi e la Lega' - NotizieIN : Di Maio: 'Giocano tra noi e la Lega' - TelevideoRai101 : Di Maio: 'Giocano tra noi e la Lega' -

tra noi e la, a utilizzare lacontro di noi. Quando non siamo d'accordo glielo dico e ieri ho detto a Salvini che non deve attaccare i magistrati,perché sono gli stessi che arrestano corrotti,scafisti e mafiosi". Così il vicepremier Disulle affermazioni fatte ieri dal ministro dell'Interno Salvini dopo l'avviso di garanzia per la vicenda della nave Diciotti. "Una scelta fatta insieme -dice Di- e che portiamo avanti insieme. Il sistema gioca contro noi non sui fatti, ma sulle dichiarazioni".(Di sabato 8 settembre 2018)