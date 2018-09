Di Maio chiude gara per Ilva senza annullarla Gli stabilimenti ad Arcelor-Mittal

Ilva - Di Maio chiude la procedura : la gara non è annullata - : Il Mise, dopo l'accordo raggiunto tra sindacati, ArcelorMittal e commissari, ha annunciato lo stop al procedimento sull'iter di aggiudicazione. Diffuso anche il parere dell'Avvocatura secondo cui, per ...

Ilva - Di Maio va avanti : chiude la procedura e non annulla la gara : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha chiuso formalmente il procedimento avviato sulla gara di aggiudicazione dell'Ilva e dispone "di non procedere all'annullamento".Questo è ciò che si legge nel provvedimento pubblicato sul sito del Mise e inviato ad Am Investco Italy insieme al parere dell'Avvocatura di Stato. Nel documento, poi, si richiama l'accordo con i sindacati siglato giovedì 6 settembre scorso.La gara "non si poteva ...

Ilva - Calenda : “Mi sono complimentato con Di Maio per aver cambiato idea. In campagna elettorale la voleva chiudere” : “Mi sono complimentato con Di Maio ma la sua risposta è stata maleducata e sbagliata”. Lo ha detto l’ex ministro Carlo Calenda (Pd), ospite in studio a Omnibus, su la7 commentando l’accordo raggiunto tra sindacati e AcelorMittal sui lavoratori dell’Ilva L'articolo Ilva, Calenda: “Mi sono complimentato con Di Maio per aver cambiato idea. In campagna elettorale la voleva chiudere” proviene da Il Fatto ...

Ilva - al via le trattative al MISE. Di Maio : "Ci sono presupposti per chiudere" : Il dossier Ilva torna sul tavolo del MISE - Ministero dello sviluppo economico, dove si tenterà di trovare una soluzione alla lunga crisi dell'azienda siderurgica italiana. A portare avanti le ...

Ilva - i sindacati al tavolo con Di Maio : “Se vuole chiudere accordo - niente esuberi. Abbiamo perso quattro mesi” : “Siamo fermi ancora a un ‘non accordo’. Se il ministro Di Maio vuole chiudere entro oggi, come dice, ci aspettiamo che ci sia tutto sulla piena occupazione, sui diritti, oltre che sulla questione ambientale”. Così la segretaria generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, entrando al Mise per l’incontro tra sindacati, governo, rappresentanti dell’azienda ArcelorMittal e commissari straordinari. ...