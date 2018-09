Del Toro | su Leone Cuaron giuria unanime

Festival di Venezia 2018/ Leone d'Oro e premi : 'Suspiria' rapisce Guillermo Del Toro : Tutte le presunte assegnazioni di Venezia 75. Sulla Mostra del Cinema sta per calare il sipario, e oggi è il giorno dei Leoni d'Oro e d'Argento. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 09:56:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - il Leone d’oro e tutti gli altri premi : Guillermo Del Toro entusiasta di Suspiria : Roma di Cuaron o Nuestro tiempo di Reygadas. Poi Suspiria di Guadagnino, un premio ad Assayas o a Audiard, John C. Reilly e una delle attrici di The Favourite. Molto probabile che il palmares del Leone d’oro 2018 parlerà un po’ messicano, un po’ italiano, un po’ francese e naturalmente statunitense. Nessun capolavoro in Concorso a Venezia 75, ma tanti buoni film, e solo un paio di inqualificabili orrori. Intanto l’unica voce di corridoio ...

Giancarlo Morino ricorda in un bel libro "Il Toro Delle meraviglie" : ... uno misteriosamente revocato per il cosiddetto 'affare Allemandi', e un beffardo secondo posto, mentre al Fila sia gli allenamenti che le partite davano la sicurezza di spettacoli entusiasmanti. L'...

F1 - la Toro Rosso a caccia Del sostituto di Gasly : occhi puntati in casa Ferrari : Il team di Faenza starebbe lavorando al ritorno di Daniil Kvyat, sotto contratto con la Ferrari dall’inizio di questa stagione Comincia a delinearsi piano piano la griglia della prossima stagione di Formula 1, piano piano tutti i team stanno ufficializzando la propria line-up con la McLaren ultima della lista. LaPresse/Photo4 Proprio oggi infatti il team di Woking ha annunciato la promozione di Lando Norris, che affiancherà Carlos ...

Toro vincente ma privo di idee - ora dovrà fare a meno Della classe di Ljajic : E' un Toro privo di idee quello che porta a casa la prima vittoria della stagione, nonostante rarissimi sprazzi di gioco contro una Spal combattiva. E d'ora in poi dovrà fare a meno della classe di ...

RIPARBELLA - AGRICOLTORE MUORE INCORNATO DA TORO/ Ultime notizie - testimone : la furia omicida Dell'animale : Titolare azienda agricola ucciso da TORO: dramma a RIPARBELLA sotto gli occhi di un testimone. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare. L'animale non è stato abbattuto.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:55:00 GMT)

F1 – A Spa il vertice per ‘assoldare’ il nuovo pilota Della Toro Rosso : il nome caldo di Horner ed Arrivabene : La Toro Rosso è alla ricerca di piloti, dopo il rifiuto di Jean-Éric Vergne si pensa al pilota russo Daniil Kvyat Maurizio Arrivabene, Helmut Marko e Christian Horner si sono riuniti a Spa (dove lo scorso weekend si è tenuto il Gp del Belgio) per parlare della situazione piloti in casa Toro Rosso. Dopo il passaggio di Gasly alla Red Bull, si rende necessaria la ricerca di due campioni pronti a sedersi sul sedile della scuderia di Faenza. ...

"Andiamo!" : l'invito di Del Toro dà il via alla Mostra delle emozioni forti : C hiudersi in casa senza osservare la bellezza della diversità è un brutto film, ma anche i brutti film, per quanto lunghi, poi finiscono. Che bello sarebbe se il mondo là fuori fosse in grado di ...

Venezia 75 - Del Toro : non sarò un dittatore della giuria : Venezia, askanews, - "Sono il presidente della giuria non il dittatore della giuria. E quindi, è molto importante, sono qui semplicemente come adulto, preofessionista e cineasta che guarderà i film ...

Lamborghini Aventador SVJ - ha 770 Cv il Toro Del record al Nürburgring : ... si tratta della Lamborghini più prestazionale di sempre, arrivata alla Monterey Car Week , California, col primato di vettura 'di serie' più veloce al mondo sul circuito del Nürburgring . ...