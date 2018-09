wired

: Giuro che non riesco a capire: Asia Argento viene tagliata dalla serie con Bourdain perché? Cancelliamo Hitler dai… - stanzaselvaggia : Giuro che non riesco a capire: Asia Argento viene tagliata dalla serie con Bourdain perché? Cancelliamo Hitler dai… - MilanoCitExpo : Dai libri alle ripetizioni, 5 startup per risparmiare sul ritorno a scuola #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - 1N0MONACI : RT @Guglielmo_61: @iltrumpo Beh....dai....anche in libri.... -

(Di sabato 8 settembre 2018) Ogni anno all’inizio di settembre tornano le stime su quanto siano in aumento i costi da sostenere per studiare. Tra, materiale scolastico e lezioni private, le voci in capitolo sono tante. E quasi sempre al rialzo. Secondo una ricerca di Human Highway per Amazon, la principale preoccupazione degli italiani che si stanno preparando per ilè sostenere la spesa d’acquisto del materiale (40%). L’83% vuole spendere il meno possibile (con picchi del 90% tra i genitori degli studenti delle scuole medie ed elementari), il 73% è spinto dalla necessità di trovare tutto l’occorrente in modo facile e in un unico posto. E alcunehanno deciso di investire proprio nel risparmio del corredo scolastico o delle spese per lo studio. E nella trasformazione dellastessa. ILa più annosa voce in agenda, in quanto a costi, sono i. LaPick ...