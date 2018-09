Da Torino all' Africa | un ranger in lotta contro i bracconieri

I Marchisio lasciano Torino : 'Se è un arrivederci? A Torino sicuramente. Alla Juventus? Non lo so' : La famiglia Marchisio in partenza. Instagram Poco dopo le 9.30, dagli scali privati di Caselle, Claudio Marchisio ha salutato il suo mondo. È salito con la moglie Roberta e i figli Davide e Leonardo su un aereo riempito da dodici valigie destinazione San Pietroburgo: lo aspetta una nuova vita, l'ultima da calciatore dopo quasi 25 ...

Torino- Petrachi - stoccata a Mancini : “Pochi italiani? Con lui all’Inter neanche uno” : Petrachi- stoccata decisa e pungente di Petrachi nei confronti di Mancini. Il direttore sportivo del Torino, intervistato ai microfoni di “Rmc Sport“, ha colto l’occasione per sottolineare e rispondere ad alcune dichiarazioni fatte dall’attuale ct della Nazionale sull’utilizzo dei giocatori italiani nei rispettivi club. “Quando era all’Inter neanche un italiano in campo…” Petrachi non le ...

Il sogno di John - dall'Eritrea a Torino per studiare : Roma, 7 set., askanews, - John era sulla nave Diciotti, dopo qualche giorno nel centro accoglienza 'Mondo migliore' di Rocca di Papa è arrivato a Torino. É fuggito dall'Eritrea, dove il servizio militare obbligatorio, infinito, ha interrotto i suoi studi. Ha attraversato il deserto, è stato nei ...

Juve si allena a Torino - CR7 duro lavoro : ANSA, - Torino, 6 SET - Dopo la mattina passata ad allenarsi alla Continassa, agli ordini di Allegri, Cristiano Ronaldo ha "solo due parole: lavoro duro". Così il campione portoghese nel tweet in cui ...

Migranti - a Torino due eritrei dalla Diciotti : "Sulla nave giorni faticosi - ma avevamo speranza" : Sono arrivati a Torino, ospieti della Diocesi presso l'Arsenale della Pace di Ernesto Olivero, due Migranti eritrei sbarcati dalla Diciotti: si chiamano Flimon e John e hanno entrambi 21 anni. "Sono ...

Lady Marchisio saluta Torino - nuovo look per San Pietroburgo [GALLERY] : 1/6 Instagram ...

Gatto precipita su un passante dall'ottavo piano a Torino : l'uomo finisce in ospedale - la padrona a processo : Si è ritrovato in ospedale perché un Gatto, scivolato dall'ottavo piano di un palazzo, gli ha provocato un trauma cranico. Il felino è morto e adesso un giudice di pace dovrà decidere se la caduta dell'animale è riconducibile a un'omissione della padrona che non ha saputo custodirlo.L'episodio risale allo scorso 27 luglio, a Torino. Il ferito, un 56enne di Chieri, stava passeggiando in via Tripoli, quando un ...

Torino - 33enne si impicca in garage. Il padre si era lanciato dalla finestra pochi giorni fa : Sono stati la madre e il fratello a capire che qualcosa non andava. Il giovane si era chiuso nel garage ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per aprire la porta. Il padre qualche settimana fa aveva tentato di uccidersi gettandosi dal balcone al terzo piano nella loro casa nel quartiere di Spina 3.Continua a leggere

Volley - Mondiali 2018 : che festa in Italia - tutte le città e i palazzetti. Da Torino a Bari - lo Stivale abbraccia la pallavolo : I Mondiali 2018 di Volley maschile saranno un vero e proprio spettacolo che coinvolgerà tutta l’Italia da Nord a Sud. Vediamo nel dettaglio quali saranno le città che ospiteranno la rassegna iridata e quali sono i palazzetti in cui si giocheranno le varie partite. L’Italia incomincerà la propria avventura a Roma dove il 9 settembre giocherà la partita inaugurale della rassegna iridata contro il Giappone. Tutti in campo al Foro Italico ...

Forti piogge e temporali raggiungono il Nord - allerta a Milano e Torino : Roma - ARRIVATI Forti temporali SU PARTE DEL Nord - Come nelle attese il peggioramento si è concretizzato sulle regioni settentrionali, raggiunte dalla parte avanzata di una saccatura in discesa dal Nord Europa. Per ora le precipitazioni più intense, anche a carattere temporalesco, si sono concentrate tra medio-alto Piemonte e medio-alta Lombardia, con marginale interessamento del Nordest ( in particolare il comparto alpino ). Punte di ...