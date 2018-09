Crollo ponte | Regione Liguria | 100 case pubbliche date alle famiglie

Ponte Morandi - i nomi degli indagati per il Crollo . Chiesto l’incidente probatorio | : Presto l’incidente probatorio che potrebbe coinvolgere altre persone nelle indagini. Autostrade per l’Italia si difende. Gli Sfollati chiedono che resti aperta la “casa comune”

Calizzano e il bosco delle scarpe di lusso. La Liguria che (r)esiste dietro al Crollo del ponte : “Esportiamo in Francia, Inghilterra, Giappone , Messico, Marocco”, la Legnoform una piccola azienda famigliare di Calizzano (Savona), probabilmente non entrerà mai nelle cliccatissime recensioni di Chiara Ferragni, ma molte scarpe di lusso di Gucci, Geox e Dolce & Gabbana cantate dagli influencer, vengono realizzate proprio grazie alle sagome di legno che la famiglia Danna ricava dalla più grande faggeta d’Italia: quella appunto di ...

Crollo ponte MORANDI - INDAGATI BRENCICH E SERVETTO/ Genova - Autostrade : “fiducia in magistrati” : Genova , CROLLO PONTE MORANDI : chi sono i 20 INDAGATI "per atto dovuto". Ultime notizie, Pm Cozzi " Autostrade responsabili, non colpevoli". I nomi, le accuse e le novità di giornata(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:30:00 GMT)

Crollo ponte - impegno Fincantieri-Aspi : 16.20 "Sarà probabile un consorzio d'imprese con Fincantieri". Lo dichiara l'ad di Aspi (Autostrade per l'Italia), Castellucci, alla presentazione del progetto del nuovo ponte di Renzo Piano a Genova "Sarà una realizzazione a km 0, un po' come il buon cibo", aggiunge l'ad di Fincantieri Giuseppe Bono, circa la possibilità che Fincantieri con Aspi si occupi della realizzazione dell'opera. Imprevisto al termine della conferenza stampa. ...

Crollo ponte : Toti - nuovo manufatto pronto per novembre 2019 : Ottobre, al massimo novembre 2019: è la data entro cui sarà pronto e fruibile il nuovo Ponte sul torrente Polcevera a Genova, in sostituzione del Ponte Morandi, crollato in parte la mattina del 14 agosto ed ora da demolire del tutto. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in avvio della conferenza stampa con il sindaco di Genova, Marco Bucci, e con l'architetto Renzo Piano, che si offerto di ...