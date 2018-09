Cosa sapere sui piani del governo per chiudere i negozi la domenica

Servitù di passaggio : Cosa dovete sapere : La Servitù di passaggio non è un tipo di Servitù, non è un gruppo di persone ma è un termine che si usa nei casi in cui una persona per raggiungere la propria casa, ad esempio, deve passare per la privata proprietà di un altro. Sembra assurdo e sulla carta ci si chiede perché accade tutto questo ma di fatto, accade, e in qualche modo ci si deve accordare. Ciascuno ha il diritto di arrivare alla propria proprietà ma dall’altro lato c’è anche chi ...

Scomparsa da 22 giorni - l’appello del sindaco per Gessica : “Chi sa qualCosa parli - i suoi bambini devono sapere” : Gessica Lattuca è stata vista per l'ultima volta uscite da una delle case di famiglia nel comune dell'Agrigentino dove vive, 22 giorni fa. Il sindaco di Favara, Anna Alba: "Gessica è una mamma di quattro figli. Ed è proprio questo che ci porta a escludere il sospetto che possa essersi allontanata spontaneamente. Chi sa parli".Continua a leggere

Insegnanti Neoimmessi in ruolo : Cosa c’è da sapere : In questi giorni gli Ust stanno concludendo le operazioni di nomina in ruolo da Gae e Gm 2016 e 2018. Una volta immessi in ruolo, a prescindere se con riserva o meno, tutti gli interessati devono essere a conoscenza di quelli che sono i diritti e i doveri . I diritti Retribuzione base : al momento dell’assunzione […] L'articolo Insegnanti Neoimmessi in ruolo : cosa c’è da sapere proviene da Scuolainforma.

Mano amputata dopo aver mangiato sushi : Cosa c’è da sapere sulla vibriosi : Il New England Journal Medicine ha raccontato il caso di un uomo di Seoul di 71 anni a cui è stata amputata la Mano sinistra dopo aver mangiato del sushi. Si trattava, secondo la diagnosi dei medici, di vibriosi, una infezione batterica che si contrae mangiando pesce crudo. Ma non in tutti i casi è così pericolosa: ecco perché.Continua a leggere

Google usa in segreto i dati Mastercard per sapere Cosa compriamo offline : (Foto: pixabay.com / OpenClipart Vectors) Durante l’ultimo anno Google si è concentrata sul comprendere come la pubblicità online condiziona i nostri acquisti offline. Per farlo ha sfruttato i dati messi a disposizione dal gigante dei servizi finanziari Mastercard, dopo una trattativa che, secondo Bloomberg, è durata 4 anni. La collaborazione non è mai stata resa pubblica ed è limitata agli Stati Uniti d’America, nessuna delle due aziende ha ...

La polizia italiana ora ha il taser : come funziona e Cosa c’è da sapere : Al rientro dalle vacanze, in 11 città, gli italiani – per il momento pochi, a dire il vero – non troveranno solo le solite buche, il traffico e il solito vicino rumoroso. A rasserenare, nelle intenzioni, il clima per le strade ci saranno anche delle sgargianti “pistole” giallo limone alla cintura di carabinieri, poliziotti e finanziari. Si tratta dei taser, la pistola elettrica che gli italiani conoscevano solo in chiave un po’ “esotica”, per il ...

Ryanair cambia ancora le regole al bagaglio a mano…Ecco Cosa c’é da sapere : Ryanair cambia ancora le regole al bagaglio a mano. Dal 1 novembre infatti i clienti non prioritari possono portare solo 1 bagaglio a mano gratuito (piccolo) di dimensioni 40x25x25. I clienti non prioritari che vogliono portare un bagaglio a mano (il classico trolley) del peso massimo di 10 kg dovrà pagare € / £ 8 al momento della prenotazione (attualmente una valigia da 20 kg costa € / £ 25) e deve essere registrata presso il banco di ...

Roma - ecco Cosa c'è da sapere su Nzonzi : CHI È Nzonzi - 29 anni, centrocampista francese di origini congolese, si è laureato Campione del Mondo un mese fà in Russia. È il dodicesimo acquisto di questa finestra di mercato della Roma, ...

Ambra Angiolini parla della sua storia d’amore con Massimiliano Allegri : “Mi interessa soltanto una Cosa : sapere che tornerà sempre da me” : “È arrivato l’unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi. È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello- rivela- che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: sapere che tornerà da me. sempre“. In un’intervista a Vanity Fair, Ambra Angiolini parla per la prima ...

Cancellazioni e rimborsi : Cosa sapere sullo sciopero Ryanair del 10 agosto : I voli di Ryanair in Europa stanno per finire nel caos a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato dai piloti della compagnia in Irlanda, Belgio e Svezia per venerdì 10 agosto. Si prevede che 104 voli saranno cancellati a causa della protesta in Belgio e Svezia. Quanto all'Irlanda, dove ha la sua sede, Ryanair annuncia che resteranno fermi 20 aerei, tutti impegnati su rotte interne nel Regno Unito, e che i clienti ...

Sciopero Ryanair - Cosa c'è da sapere : Anche i piloti tedeschi di Ryanair incroceranno le braccia venerdì . Il sindacato tedesco ha proclamato lo Sciopero tra le 3.01 del mattino di venerdì e le 14.59 del sabato. "Ryanair ha ...

Decreto Dignità - Cosa che c’è da sapere sulla nuova legge : (Foto: wikipedia.org) Il Decreto Dignità supera la prova del Senato, incassando 155 voti favorevoli, 125 contrari (un solo astenuto) e diventa legge. Al testo sono state apportate ulteriori modifiche, relativamente soprattutto alle norme dedicate ai lavoratori portuali, una mossa necessaria anche per scongiurare scioperi o agitazioni nel periodo meno indicato dell’anno. Il testo definitivo resta fedele alle volontà espresse dal ministro ...