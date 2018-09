agi

: RT @msdsalute: Malattie e #vaccini: cosa si rischia? - Framancu : RT @msdsalute: Malattie e #vaccini: cosa si rischia? - Agenzia_Italia : Cosa rischia Matteo #Salvini per il presunto sequestro di persone sulla nave #Diciotti - LaMadreBadessa : RT @msdsalute: Malattie e #vaccini: cosa si rischia? -

(Di sabato 8 settembre 2018) "Non sono preoccupato" (per l'indagine avviata dalla Procura di Palermo sul caso della nave Diciotti) "non ho tempo da passare con gli avvocati. Non mi toglie il sonno, questo foglio lo appendo nel mio ufficio: medaglietta".venerdì aveva ancora una volta Facebook per dire la sua sull'indagine della procura di Palermo e per rassicurare circa la sua intenzione di andare avanti. "Venitemi a trovare a san Vittore con le arance, ma io non mollo di un millimetro finché gli italiani mi chiedono di andare avanti. E se domani dovesse arrivare un'altra nave carica di clandestini in Italia non sbarca. Dopo la Diciotti non è arrivata nemmeno una nave". Le strategia difensiva La sua tesi difensiva, di comunicazione difensiva, nei confronti della vicenda Diciotti (i magistrati ipotizzano il reato di ...