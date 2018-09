Copyright | sulla riforma Ue un dibattito surreale Non scriviamo una legge contro i

Rimandata a settembre la decisione sulla direttiva sul Copyright dal Parlamento europeo : Oggi, 5 luglio 2018, il Parlamento europeo in seduta plenaria ha deciso di rimandare a settembre la controversa direttiva sul Copyright. A far discutere ancora di più della legge è stata Wikipedia, che per sensibilizzare il pubblico ha deciso, in Italia, di oscurare completamente il portale, rendendo inaccessibile qualsiasi voce dell'enciclopedia online. Se la direttiva fosse stata approvata sarebbe stato impossibile compiere azioni considerate ...

Copyright - Italia spaccata al voto Lega-5s : bavaglio. Pd : fake news Scontro totale sulla direttiva Ue : Tutto pronto per il voto a Strasburgo. Lega e M5s contro la direttiva Ue sul Copyright gridano al "bavaglio sull'informazione". Il Pd non ci sta: "Solo fake news, colpisce chi non rispetta diritto d'autore"

Le posizioni sulla direttiva europea sul Copyright : Cosa dicono i favorevoli e i contrari alle nuove regole e discusse regole su come useremo Internet in futuro, e che verranno votate oggi dal Parlamento Europeo

Copyright - Parlamento Ue alla conta dei voti sulla riforma : gruppi spaccati - M5s ribadisce linea contraria : Una conta all’ultimo voto tra polemiche e accuse. Il Parlamento Ue si presenta completamente spaccato alla vigilia del votazione in plenaria sulla riforma del Copyright. La direttiva in questione sarà votata il 5 luglio a mezzogiorno a Strasburgo e nel merito nessun gruppo politico, da sinistra a destra, è compatto sulle posizioni. Gli unici sicuri della linea sono i 5 stelle: sono loro ad aver proposto di far tornare il testo in ...