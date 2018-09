: Il governo del fare è diventato il governo del faremo (o del faremmo). Più tempo passa, meno è chiaro che cosa fara… - Linkiesta : Il governo del fare è diventato il governo del faremo (o del faremmo). Più tempo passa, meno è chiaro che cosa fara… - NotizieIN : Conte:faremo manovra seria e coraggiosa - MariaAversano1 : RT @DanielaDonno: Giuseppe Conte in diretta dalla Fiera del Levante: ' Faremo una manovra seria, terribile, saremo molto rigorosi ma otte… -

"Terremo i conti in ordine ma saremo coraggiosi". Così a Bari il presidente del Consiglio, che ha preannunciato una "" basata su riforma fiscale e reddito di cittadinanza. "Fin dall'inizio il faro che ha mosso la nostra azione -ha rimarcatoè stato di dare massima attenzione agli interessi dei cittadini, ma ciò non significa una diminuita attenzione al mondo delle imprese", che anzi potranno "aiutarci a produrre quelle risorse di cui abbiamo bisogno per un Paese più giusto, forte e inclusivo".(Di sabato 8 settembre 2018)