Conte spiazza il governo | No alle nazionalizzazioni

(Di sabato 8 settembre 2018) Dal palco del Forum Ambrosetti di Cernobbio, Giuseppeha affrontato diversi temi, dalla manovra economica, alla revoca delle concessioni ad Autostrade, alla coesione del.Ma proprio su questa coesione sembra esserci qualche scricchiolio. Perché parlando di Autostrade, il presidente del Consiglio ha spiegato: "Ci confronteremo, esamineremo e poi decideremo con fermezza. Decideremo di andare alla caducazione serenamente, se ci sono gli estremi. Sono stato definito un irresponsabile, uno che fa scappare gli investitori che non verranno più in Italia. Ci saranno tutte le garanzie di legge, non siamo fuori dallo stato di diritto".Fin qui tutto normale. I vertici hanno sempre espresso il desiderio di prendere le decisioni tutti compatti. Ma poi arriva una frase sulleche: "Non siamo per le, non siamo per le privatizzazioni, ma per una ...