Conte rassicura | ' Conti in ordine Nella manovra avremo coraggio'

Fmi : rassicurazioni da Conte e Tria : 16.54 "Lo staff del Fmi è stato in Italia in in luglio" e una seconda visita è prevista più avanti nel corso dell'anno. I "mercati finanziari si sono preoccupati" per una inversione delle riforme "ma ci sono state parole rassicuranti dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Tria". Lo afferma il portavoce del Fmi, Gerry Rice, rispondendo a chi gli chiedeva se il Fmi fosse preoccupato per la situazione italiana dopo la decisione ...