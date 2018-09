Conte non riempie l' assenza dei big M5S Ma rassicura tutti sui conti pubblici

Il premier Conte a Cernobbio : 'Governo unito - non siamo scriteriati. Nessuna prospettiva di elezioni anticipate' : 'Lo dimostreremo anche con la manovra economica: noi stiamo varando una manovra che mira a esercitare quella che è la prerogativa di un governo, cioè formulare una politica economica nella ...

Conte : 'Governo non ha mai pensato a Italexit' : Ma pure il mondo dell'impresa ha delle responsabilità nella situazione di arretratezza del Paese . Posso solo dire che adesso vi metteremo nelle condizioni di fare bella figura'.

Conte : non siamo banda scriteriati : 19.10 Al governo "siamo tutte persone ragionevoli, non una banda di scriteriati". Il premier Giuseppe Conte si presenta così per la prima volta alla platea di Cernobbio, dove ha tenuto un intervento. "siamo molto coesi - ha detto -,leggo di discussioni sui giornali con i ministri, di fibrillazioni e discussioni varie, ma se poteste assistere alle riunioni del consiglio dei ministri vi annoiereste".

Conte - manovra sotto il segno della crescita e assicura : Non sforeremo il 3% : Teleborsa, - "Il 3% è un numero scientifico, non sto dicendo che lo sforeremo, non esiste proprio, esiste l'obiettivo di Contenere e ridurre il debito. E bisogna sagomare la nostra manovra economica ...

Fondi Lega : Conte - se non fossi stato presidente mi sarei offerto come avvocato : "Dall'esterno è facile giudicare ma immaginate un leader di un partito di governo che da oggi in poi non dispone più di un Fondi per fare attività politica. Banalizzarlo non ha senso e avrei detto lo ...

Ilva - la base 5 stelle non ci sta. Contestazioni durissime a Taranto : L’Ilva, uno dei temi più spinosi per la classe dirigente. Una sfida anche per il governo giallo-verde ma soprattutto lo è stato e lo è ancora per il Movimento 5 stelle. Perché tutti ricordano le parole di Beppe Grillo, secondo il quale l’intero stabilimento andrebbe chiuso e l’intera area convertita in un qualcosa di diametralmente opposto. Cioè stop all’inquinamento che ha soffocato la città di Taranto e i dintorni ma anche stop a ...

Giuseppe Conte non parteciperà al colloquio per un posto all’università La Sapienza : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto giovedì sera che non parteciperà al colloquio per una cattedra di professore alla facoltà di legge dell’Università La Sapienza di Roma, che avrebbe dovuto sostenere lunedì prossimo. La notizia del colloquio era stata The post Giuseppe Conte non parteciperà al colloquio per un posto all’università La Sapienza appeared first on Il Post.