Conte | Il Sud sarà laboratorio degli interventi pubblici | serve l' alta

Conte : 'Sud sia il laboratorio di un nuovo intervento pubblico in economia' : "Vogliamo fare del Sud il laboratorio di un nuovo intervento pubblico in economia, con la Cassa depositi e prestiti stiamo studiando gli strumenti adeguati". Lo afferma il premier Giuseppe Conte alla Fiera del Levante di Bari. "Dobbiamo lavorare alla decontribuzione e ...

Migranti - Bonino batte i pugni sui banchi del Senato : “Sapete come me qual è la verità”. Contestata - ribatte : “Questa non è curva Sud” : “Voi sapete come me qual è la verità, sapete che non esiste nessuna pacchia. Che queste persone non stanno facendo nessuna crociera”. Emma Bonino, senatrice di +Europa, è intervenuta al Senato contro la politica del governo M5s-Lega sulla gestione dei flussi migratori. Dopo aver ricevuto gli applausi dai banchi dell’opposizione, è stata Contestata dalla maggioranza quando ha ricordato che “i sei milioni di immigrati ...

Conte : “Ci vuole un comitato Ue : suddivisione dei migranti tra i Paesi diventi la regola” : Conte in un'intervista sul Fatto quotidiano rivela di aver inviato una seconda lettera a Juncker e Tusk: "suddivisione dei migranti diventi una prassi, affidata non più alle nostre telefonate ai partner, ma a un gabinetto o comitato di crisi sotto l'egida della Commissione Ue, che poi si faccia mediatrice con i vari governi".Continua a leggere

Nato : Conte - rafforzare fronte sud alleanza contro rischi foreign fighters : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Seconda giornata di lavoro al vertice Nato qui a Bruxelles. L’Italia continua nel suo impegno per rafforzare il fronte sud dell’alleanza, da cui provengono minacce terroristiche significative. Come ho segnalato ieri anche dall’immigrazione potrebbero arrivare rischi di foreign fighters che dobbiamo contrastare con ogni sforzo”. Lo scrive su Instagram il premier Giuseppe ...

Nato - Conte : "Minacce sul fronte Sud significative" : I 29 leader dei Paesi alleati della Nato sono giunti a Bruxelles per il summit che prende il via oggi e che proseguirà anche durante la giornata di domani, 12 luglio 2018. Tra questi c'è anche il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che ha rilasciato una breve dichiarazioni al suo arrivo in Belgio.Conte, fresco del faccia a faccia col ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha confermato la linea del governo italiano, anche sul ...

Nato - Conte : "Minacce sul fronte Sud significative" : I 29 leader dei Paesi alleati della Nato sono giunti a Bruxelles per il summit che prende il via oggi e che proseguirà anche durante la giornata di domani, 12 luglio 2018. Tra questi c'è anche il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che ha rilasciato una breve dichiarazioni al suo arrivo in Belgio.Conte, fresco del faccia a faccia col ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha confermato la linea del governo italiano, anche sul ...

Nato - Trump-Merkel : scontro e disgelo/ “Usa-Germania ottimi rapporti” : Conte al Vertice “minacce fronte Sud” : Nato, Trump contro alleati: "Inadempienti rimborseranno Usa". Vigilia di fuoco in vista del Vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk. scontro con la Merkel(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Nato - Conte a Bruxelles : "Minacce sul fronte Sud molto significative" : I 29 leader dei Paesi alleati della Nato sono giunti a Bruxelles per il summit che prende il via oggi e che proseguirà anche durante la giornata di domani, 12 luglio 2018. Tra questi c'è anche il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che ha rilasciato una breve dichiarazioni al suo arrivo in Belgio.Conte, fresco del faccia a faccia col ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha confermato la linea del governo italiano, anche sul ...