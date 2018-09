Conte assicura | ' Governo coeso | non siamo una banda di scriteriati'

Cernobbio - Conte rassicura gli imprenditori : “Manovra con misure graduali - nessun piano anti-euro” : “E’ stato detto che volevamo uscire dall’Europa e dall’euro. Vi svelo un aneddoto: dal primo incarico ho incontrato in via riservata il ministro Savona, volevo conoscerlo. Siamo stati un paio d’ore una sera tardi a confrontarci. Vi posso assicurare che non abbiamo mai valutato l’uscita dall’Euro e il distacco dall’Europa”. Lo ha svelato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla platea del Forum Ambrosetti a ...

Conte rassicura le imprese : "Noi non siamo scriteriati" : Per la prima volta al Forum Ambrosetti di Cernobbio, Giuseppe Conte parla del governo giallo verde.Dopo gli interventi di Mattarella e Salvini, il premier ci tiene a precisare che il governo "è coeso, non siamo una banda di scriteriati". Con queste parole Conte ha voluto rassicurare gli imprenditori e i manager presenti in paltea. E nel corso del suo intervento ci ha tenuto anche a precisare che all'interno dell'Esecutivo non ci sono ...

Conte non riempie l'assenza dei big M5S. Ma rassicura tutti sui conti pubblici : Smentite, frecciatine ai giornalisti, aneddoti e soprattutto impegni e inviti alla prudenza. Al suo debutto al Forum Ambrosetti di Cernobbio, l'avvocato del popolo Giuseppe Conte interseca linguaggi diversi per sostenere da una parte la narrazione del governo responsabile e dall'altra la difesa dura e pura dell'interesse dei cittadini. Tentativo poco proficuo, però, perché gli imprenditori in sala non si lasciano entusiasmare, come ...

Conte - manovra sotto il segno della crescita e assicura : Non sforeremo il 3% : Teleborsa, - "Il 3% è un numero scientifico, non sto dicendo che lo sforeremo, non esiste proprio, esiste l'obiettivo di Contenere e ridurre il debito. E bisogna sagomare la nostra manovra economica ...

Conte rassicura : 'Conti in ordine. Nella manovra avremo coraggio' : Il presidente del Consiglio all'inaugurazione della Fiera del levante a Bari, ha rassicurato sulla tenuta dei conti pubblici: 'La manovra Conterrà reddito cittadinanza e riforma fiscale, due pilastri ...

Fmi : 'mercati finanziari preoccupati per Italia - ma Conte e Tria li hanno rassicurati' : I "mercati finanziari si sono preoccupati" per un dietrofront delle riforme, "ma ci sono state parole rassicuranti dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'economia Tria". Così ha detto il portavoce del Fondo Monetario Internazionale Gerry Rice, rispondendo a chi gli chiedeva se Washington temesse per l'Italia, a seguito della decisione di Fitch di ...

Conte conferma l'esistenza della candidatura alla Sapienza - ma assicura : 'Non parteciperò' : Nel pomeriggio, Politico[.]eu ha pubblicato un articolo nel quale ha riportato che il premier Giuseppe Conte sarebbe in lizza per una cattedra di Diritto privato presso l'Universita' La Sapienza di Roma, e che lunedì prossimo avrebbe dovuto sostenere un esame di inglese legale. L'indiscrezione, che ha colto tutti di sorpresa, ha scatenato in poco tempo una fitta rete di polemiche. In serata, il Presidente del Consiglio è intervenuto sulla ...

Piazza Affari in rosso sul finale. Conte «rassicura» Atlantia : Borse europee deboli su timori mercati emergenti, dazi e incertezze sulla Brexit. A Milano bene Enel dopo indicazione d'acquisto di Goldman, banche rallentano il passo. Svetta Atlantia dopo le parole di Conte. Euro torna sopra 1,16 dollari....

FMI : Conte e Tria hanno rassicurato i mercati : ... ci sono state "dichiarazioni rassicuranti dal presidente del Consiglio Conte e dal ministro dell'Economia Tria" . Parole che arrivano a pochi giorni dal giudizio di Fitch, che ha confermato il ...

Fmi : da Conte e Tria rassicurazioni : I "mercati finanziari si sono preoccupati" per una inversione delle riforme "ma ci sono state parole rassicuranti dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'economia Tria". Lo afferma il ...

