Conte agli imprenditori | Non siamo banda di scriteriati | non vogliamo

Conte e il parallelo con l 8 settembre 1943 'Momento difficile come allora - dobbiamo restituire fiducia agli italiani' : ... rispettato nel mondo, l'hanno fatto motivati nella fiducia nel domani'. Ebbene, 'negli anni questo spirito si è affievolito. Vogliamo rianimare quello spirito di intrapresa, quella forza morale che ...

Lega Serie A - basta con la pagliacciata della fascia da capitano uguale per tutti : una regola senza senso che sContenta tutti! : La fascia di capitano unica decisa dalla Lega Serie A, sta facendo molto discutere e tra i calciatori c’è chi la boicotta “Il capitano, in ciascuna delle gare delle competizioni organizzate dalla Lega, deve portare, quale segno distintivo, esclusivamente una fascia fornita dalla stessa Lega”. Con queste poche parole, la Serie A ha annunciato durante l’estate un cambiamento regolamentare davvero incredibile. Una novità a ...

L’Europa potrebbe imporre agli streaming quote di Contenuti locali : Entro la fine dell’anno piattaforme di streaming come Netflix e Amazon Prime Video potrebbero essere costrette per legge a dedicare almeno il 30% del loro catalogo a contenuti prodotti in Europa: è la prospettiva annunciata, durante la sua visita alla Mostra del cinema di Venezia, da Roberto Viola. Il direttore di Dg Connect, ovvero la sezione della Commissione europea che si occupa di sicurezza web e innovazione digitale, ha detto che è ...

Contenuti esclusivi PS4 di Destiny 2 I Rinnegati : video - immagini e dettagli : Destiny 2 I Rinnegati uscirà il 4 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Gli appassionati ormai hanno imparato bene a conoscere questa espansione, che però avrà dei Contenuti esclusivi per PS4. Sony ha inoltre messo a disposizione proprio Destiny 2 come gioco gratuito PlayStation Plus di settembre, già da ora è possibile scaricarlo gratuitamente. Quali Contenuti esclusivi avranno quindi i giocatori PS4? Innanzitutto il nuovo Assalto Broodhold: ...

Salvini indagato - la procura di Agrigento Contesta due nuovi reati al ministro. Che provoca : “Per me sono medaglie” : Sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti di ufficio. Si aggravano le posizioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e del suo capo di gabinetto, Matteo Piantedosi. sono entrambi coinvolti nell’inchiesta sulla nave Diciotti, bloccata per cinque giorni nel porto di Catania con 177 migranti a bordo per volere del leader della Lega. Per questo motivo nei giorni scorsi il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ...

Vuelta a Espana 2018 - Fabio Aru : “Contento delle gambe”. Alejandro Valverde : “Che bella vittoria”. Kwiatkowski : “Mi godo la maglia” : Primo arrivo in salita alla Vuelta di Spagna e vittoria di Alejandro Valverde davanti a Michal Kwiatkowski, che si consola con la maglia rossa di leader della classifica generale. Fabio Aru ha chiuso la tappa insieme agli altri big mentre Vincenzo Nibali è uscito di classifica giungendo a quattro minuti di ritardo. Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti di giornata. Alejandro Valverde (da spaziociclismo): “È stata una salita molto ...

Nave Diciotti - Giuseppe Conte ringrazia Albania - Irlanda e la Cei. Battaglia all'Europa : "Non aderiamo al piano finanziario" : Il "grazie" a Irlanda, Albania e alla Cei per la partecipazione alla redistribuzione dei migranti a bordo della Nave Diciotti, ma anche un nuovo affondo contro l'Europa e l'annuncio della mancata adesione dell'Italia al piano finanziario dell'Unione europea. Il premier Giuseppe Conte affida a un post su Facebook il suo punto di vista sulla vicenda della Diciotti."Questo Governo - scrive Conte - esprime una politica sull'immigrazione rigorosa e ...

Travaglio contro Salvini : “Ha reso il governo disumano e xenofobo”/ Caso Diciotti : “Deve intervenire Conte” : Travaglio contro Salvini: “Ha reso il governo disumano e xenofobo”. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta il Caso Diciotti: “Deve intervenire Conte”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:23:00 GMT)

Gli Alpini scendono in campo contro Salvini e gli Contestano una maglietta : In questi giorni si è continuato a parlare della nave Diciotti , l'imbarcazione con a bordo circa 150 migranti , e della durissima posizione del neo Ministro dell'Interno Salvini contro ogni tipo di ...

"Però adesso basta". Travaglio sveglia Conte sulla Diciotti : "Nemmeno il sadico più efferato lascerebbe quei poveretti ancora lì" : "Però adesso basta". Questo il titolo del fondo del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sul caso della nave Diciotti, "uno stallo vergognoso" che entra nel suo quarto giorno, con la nave della Guardia Costiera attraccata al porto di Catania senza che i 150 migranti che restano a bordo possano sbarcare, non autorizzati a farlo dal Viminale guidato da Matteo Salvini."Spetta al premier Giuseppe Conte, responsabile dell'indirizzo ...

Procuratore Genova : ogni video al vaglio - non ci acContentiamo : Roma, 20 ago., askanews, - 'Stiamo valutando tutti i video che vengono acquisiti: se ci fossero dei video che ritraggono il crollo da qualsiasi parte penso che siano molto utili. Al momento viene ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione Contestati per uno scatto giudicato h0t (foto) : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nuovamente nella bufera. La coppia conosciuta a Uomini e Donne si ritrova a fare i conti con le critiche dei followers per uno scatto giudicato scandaloso dai followers del profilo instagram dell'ex tronista di Uomini e Donne.I due fidanzati si sono fatti immortalare ai bordi di una piscina in atteggiamenti dolci. Rosa abbraccia Pietro su una posa che mette in risalto le curve della giovane Salernitana, ...

Conte : "Subito le case agli sfollati. Non lasciamo sola Genova" : "Nell'immediatezza del crollo avevamo stanziato 5 milioni di euro per gestire lo stato di emergenza e ieri il Consiglio dei Ministri ha stanziato altri 28 milioni e 470 mila euro. Soldi che, come richiesto e quantificato dalla Regione Liguria, serviranno per realizzare gli interventi urgenti per la viabilità alternativa, per potenziare il sistema dei trasporti e per individuare sistemazioni abitative per i tanti nuclei familiari che hanno dovuto ...