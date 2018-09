Como | reperti romani sotto il palco dell' ex Teatro Cressoni

Blastingnews

(Di sabato 8 settembre 2018) La scoperta è avvenuta mercoledì scorso in via Diaz durante gli scavi archeologici all’interno del cantiere di ristrutturazione’exin un'area privata interessata da lavori che prevedono la realizzazione di alloggi privati, appartamenti e box. Oltre 300 monete d'oro in un solo recipiente Le monete poste all'interno di un recipiente in pietra ollare erano in ottimo stato di conservazione e, ad un primo esame, sembrano risalenti ad un'età compresa tra il IV secolo d.C. e il VI secolo d.C. Secondo le ricostruzioni degli archeologi, il tesoretto sarebbe stato nascosto in un interstizioe mura di un'abitazione per evitarne il furto durante le invasioni barbariche e lì sarebbe rimasto per più di 1500 anni. "Il punto dove è avvenuta la scoperta corrispondeva ad un quartiere residenziale con case di proprietà di nobili e ricchi, ed uno di loro, probabilmente, si trovò a ...