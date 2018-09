Come in un manga | Osaka ha i superpoteri! Serena Williams si inchina | la giapponese fa la

sportfair

(Di sabato 8 settembre 2018) Naomifa la storia degli US Open:sconfitta in finale, la tennista nipponica è la prima atletaa vincere un torneo Slam Se credete che certe cose accadano solo neigiapponesi, beh, sarete costretti a cambiare idea. Sembrava impossibile alla vigilia, ma Naomiè la nuova campionessa degli US Open. La talentuosa tennista asiatica ha battutonella finalissima di Flushing Meadows, bissando il successo ottenuto ad inizio stagione sull’americana in quel di Indian Wells. Una vittoria dal sapore ben diverso quella di oggi, dovuta a molteplici fattori. Un successo arrivato in un torneo Slam, il primo della giovane carriera della, ottenuto contro, suo idolo d’infanzia, davanti al pubblico americano schieratosi tutto dalla parte della tennista a stelle e strisce. AFP/LaPresse Che poi lasi sente pure un ...