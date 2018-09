CLASSIFICA VUELTA 2018 Simon Yates è la nuova maglia rossa | Valverde e Quintana

CLASSIFICA VUELTA a España 2018 : Simon Yates riveste la maglia rossa - 20” su Valverde. Fabio Aru recupera quattro posizioni : Simon Yates riveste la maglia rossa al termine della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018. Il britannico è stato semplicemente stellare sulle durissime pendenze dell’ascesa conclusiva, sull’Alto les Praeres ha staccato Nairo Quintana e Alejandro Valverde riprendendosi il simbolo del primato che nei giorni scorsi aveva ceduto a Herrada dopo una fuga bidone (lo spagnolo oggi si è staccato già sulla penultima ascesa). Ora ...

CLASSIFICA VUELTA 2018 / Maglia rossa ad Harrada - ma domina la Colombia (14^ tappa - oggi) : CLASSIFICA VUELTA 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Herrada ancora leader ma oggi la 14^ tappa ci proporrà un altro arrivo in salita (8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:39:00 GMT)

CLASSIFICA VUELTA 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie : Herrada leader braccato (14^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Herrada ancora leader ma oggi la 14^ tappa ci proporrà un altro arrivo in salita (8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 07:07:00 GMT)

Vuelta 2018 - CLASSIFICA e risultati dopo la tappa di oggi : A sorpresa bis di Rodriguez in salita. Quintana stacca, di poco, Yates, Aru perde ancora terreno. Herrada conserva la maglia rossa

CLASSIFICA VUELTA a España 2018 : Herrada conserva la maglia rossa - Quintana guadagna sugli altri big. Aru attardato : Jesus Herrada conserva la maglia rossa al termine della tredicesima tappa della Vuelta di Spagna 2018. L’iberico della Cofidis non è crollato sulla salita Camperona e mantiene parte del cospicuo vantaggio che aveva guadagnato ieri grazie alla fuga bidone. Nell’ultimo chilometro dell’ascesa è scattato Nairo Quintana che è riuscito a guadagnare qualcosa su Simon Yates, Alejandro Valverde e su tutti gli altri avversari tra cui ...

Vuelta 2018 - ecco come cambia la CLASSIFICA generale dopo la 13ª tappa : Vuelta 2018, la 13ª tappa è stata vinta da Oscar Rodriguez, mentre la maglia rossa la mantiene il ‘padrone di casa’ Herrada Vuelta 2018, la 13ª tappa è stata vinta da Oscar Rodriguez. Lo spagnolo sorprende nell’ultimo chilometro Rafa Majka e Dylan Teuns, tagliando in solitaria il traguardo de La Camperona. Per quanto concerne la classifica generale, Herrada ha mantenuto la maglia rossa di leader della corsa, ma i distacchi da ...

CLASSIFICA VUELTA 2018 / Maglia rossa Herrada - i big inseguono : il borsino (13^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Herrada è il nuovo leader ma la 13^ tappa in programma oggi potrebbe portare grosse novità (7 settembre)(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 13:50:00 GMT)

CLASSIFICA VUELTA 2018 / Maglia rossa : focus sul nuovo leader Herrada (13^ tappa - oggi) : CLASSIFICA VUELTA 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Herrada è il nuovo leader ma la 13^ tappa in programma oggi potrebbe portare grosse novità (7 settembre)(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - tredicesima tappa : Candás. Carreño-Valle de Sabero. Arrivo in salita tremendo - frazione determinante per la CLASSIFICA : Siamo arrivati (forse) al momento di svolta della Vuelta a España 2018: tredicesima tappa, da Candás. Carreño a Valle de Sabero, in cima alla salita di La Camperona. 174,8 chilometri che riscriveranno molto probabilmente la classifica generale: dopo tanto studio non ci si potrà più guardare, i big sono pronti alla sfida faccia a faccia per la Maglia Rossa. Percorso Si parte da Candás e si arriva a La Camperona dopo 174 km. Al 14 km si affronta ...

CLASSIFICA VUELTA 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie : Herrada balza al comando (13^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Herrada è il nuovo leader ma la 13^ tappa in programma oggi potrebbe portare grosse novità (7 settembre)(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 07:06:00 GMT)

Vuelta Espana : una fuga bidone ribalta la CLASSIFICA - la tappa 12 è di Geniez : È successo l’imprevedibile nella tappa numero 12 della Vuelta Espana [VIDEO]. Sulla carta doveva essere una giornata interlocutoria, destinata verosimilmente ai velocisti, ed invece si è consumato un clamoroso cambio di leader ai vertici della classifica generale. Grazie ad una fuga bidone partita ad inizio corsa lo spagnolo Jesus Herrada ha conquistato un bel vantaggio su Simon Yates e tutti gli altri uomini di classifica, conquistando così la ...

CLASSIFICA VUELTA 2018/ Nuova maglia rossa a Herrada : staccati i big (12^ tappa) : CLASSIFICA VUELTA 2018: la maglia rossa è sempre di Simon Yates alla vigilia della 12^ tappa della corsa spagnola. Vediamo le altre graduatorie della classica. (Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 17:09:00 GMT)

CLASSIFICA VUELTA a España 2018 : Jesus Herrada nuova Maglia Rossa! Risale Vincenzo Nibali - 15° Aru : Si rivoluziona nuovamente la Classifica generale alla Vuelta a España 2018: la dodicesima tappa, con un percorso misto, vede la fuga andar via e il gruppo lasciar fare. Tra gli attaccanti presente Jesus Herrada, che va a cogliere in modo abbastanza clamoroso la Maglia Rossa di leader della corsa: il corridore iberico della Cofidis ha davvero un gran margine su tutti gli inseguitori. Andiamo a scoprire la nuova Classifica generale ...

Vuelta 2018 – Matè “lìder della CLASSIFICA montagna” : il simpatico e dolce ricordo di Michele Scarponi : Luis Angel Matè e il simpatico ricordo di Michele Scarponi durante la Vuelta di Spagna 2018: il tweet è dolcissima La Vuelta di Spagna ha iniziato ieri la sua seconda settimana di sfide in giro per la terra iberica: Yates è il leader della classifica generale, ma i ciclisti si sfidano in strada anche per altri importanti e ambiti premi. Tra questi c’è anche la classifica scalatori, comandata da Luis Angel Matè, che veste dunque la ...