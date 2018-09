CLASSIFICA VUELTA 2018 Maglia rossa ad Harrada | ma domina la Colombia 14^ tappa | oggi

ancorama oggi la 14^ci proporrà un altro arrivo in salita (8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep07:07:00 GMT)

: A sorpresa bis di Rodriguez in salita. Quintana stacca, di poco, Yates, Aru perde ancora terreno. Herrada conserva la maglia rossa

: Jesuslaal termine della tredicesima tappa delladi Spagna. L’iberico della Cofidis non è crollato sulla salita Camperona e mantiene parte del cospicuo vantaggio che avevato ieri grazie alla fuga bidone. Nell’ultimo chilometro dell’ascesa è scattato Nairoche è riuscito are qualcosa su Simon Yates, Alejandro Valverde e su tutti gliavversari tra cui ...

: Siamo arrivati (forse) al momento di svolta della, daCarreño a Valle de Sabero, in cima alladi La Camperona. 174,8 chilometri che riscriveranno molto probabilmente lagenerale: dopo tanto studio non ci si potrà più guardare, i big sono pronti alla sfida faccia a faccia per la Maglia Rossa. Percorso Si parte da Candás e si arriva a La Camperona dopo 174 km. Al 14 km si affronta ...