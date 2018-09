Cinema | Lombardia | nel primo semestre oltre 9 mln spettatori -5 | 7%

CinemaDays - dal 9 al 15 luglio ingresso a 3 euro : ecco dove a Milano e in Lombardia ELENCO : Milano, 9 luglio 2018 - Da lunedì 9 luglio a sabato 15 luglio torna l'appuntamento a Milano e in tutta la Lombardia con CinemaDays 2018: tutti gli spettacoli saranno a soli 3 euro. DI COSA SI TRATTA - Dopo il successo di Cinema2day, che dal 14 settembre 2016 al 10 maggio 2017, per 9 appuntamenti mensili, ha portato al cinema 8 milioni di persone ...