Cinecittà World | a Roma il parco divertimenti dedicato al cinema - Guida e foto

Biglietti per Biondo a Cinecittà World ad agosto : il programma del pomeriggio in musica : Biondo a Cinecittà World il 18 agosto per un pomeriggio speciale che trascorrerà in compagnia dei suoi fan. Il trapper di Amici di Maria De Filippi, concorrente dell'edizione numero 17 del talent show, sarà a Roma e trascorrerà alcune ore in compagnia dei suoi seguaci nel parco divertimenti Cinecittà World. Biondo a Cinecittà World arriverà alle ore 15.00 e darà vita ad un live show sul Palco della Cinecittà Street. A seguire, dopo ...

PG Nationals Predator : sabato a Cinecittà World le finali del torneo nazionale di League of Legends : sabato 28 Luglio al Teatro 1 di Cinecittà World calerà il sipario sul girone estivo dei PG Nationals Predator, il campionato nazionale di League of Legends organizzato da PG Esports in collaborazione con Predator – brand di Acer dedicato al gaming – che darà al vincitore un posto agli European Masters organizzati da Riot. Il programma della giornata inizierà alle 11:30 con l’inedità sfida per il 3° e 4° posto tra gli Inferno ...

A Cinecittà World le vacanze si fanno sempre più vive : ecco il nuovo cartellone degli eventi : A due passi da Roma, magari dopo aver fatto una capatina all’Outlet di Castel Romano, questa estate Cinecittà World le ha pensate proprio per tutti. Ad agosto, oltre a 30 attrazioni, 8 show al giorno, 6 aree a tema, alla Cinepiscina, alla spiaggia e agli ombrelloni, arriva anche un fitto cartellone di eventi per tutti i gusti a partire dal Cinema sotto le Stelle, dal 10 al 26: nella cornice della Cinecittà Street saranno proiettati film, ...

Cinecittà World - un agosto pazzesco tra show - attrazioni e tanto divertimento : A Cinecittà World è tempo di Cinevacanza. Ad agosto, oltre a 30 attrazioni, 8 show al giorno, 6 aree a tema, alla Cinepiscina, alla spiaggia e agli ombrelloni, arriva anche un fitto cartellone di ...

League of Legends : a Cinecittà World finale italiana di videogame : Roma,, askanews, - Con i suoi oltre 120 milioni di giocatori, League of Legends è il videogioco che ha sdoganato l'esport a livello globale, elevandolo a disciplina sportiva a tutti gli effetti. E ...

Cinepiscina : in arrivo dal 7 luglio la novità di Cinecittà World! : L'amministratore delegato del parco Stefano Cigarini ha dichiarato: "Prosegue a pieno ritmo il piano di sviluppo di Cinecittà World che ha raggiunto quota 30 attrazioni e 8 spettacoli. La Cinepiscina ...

Roma : Apre la Cinepiscina di Cinecittà World : Roma – Esplode l’estate, e a Cinecittà World e’ tempo di piscina. Sabato 7 luglio un grande Pool Party inaugura la Cinepiscina, una delle 8 novità 2018 del Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Apre infatti un grande specchio d’acqua di 1700 metri quadrati con annessa spiaggia di sabbia, cannoni e giochi d’acqua che attende tutti i giorni i visitatori di Cinecitta’ World nell’area Sognolabio, ...