Cina | lascia il fondatore di Alibaba la società di e-commerce da 420 miliardi

L’Argentina lascia vacante la “10” di Messi : l’Albiceleste attende in suo trasCinatore : Argentina alle prese con due amichevoli contro Guatemala e Colombia, nelle quali non vi sarà Messi alle prese con un periodo di stop dalla Nazionale L’Argentina riparte, o perlomeno tenta di farlo, dopo il clamoroso tonfo del Mondiale russo. Lo farà senza avere in rosa Leo Messi, il quale sembra volersi prendere un periodo di riflessione ed assenza dalla Nazionale anche a causa delle delusioni recenti. La nuova Argentina guidata da ...

El Salvador sceglie la Cina e lascia Taiwan : 'La Cina - ha detto - è la secondo economia al mondo, con una crescita permanente e i suoi risultati in vari campi la pongono fra i Paesi più di successo'. El Salvador aveva stabilito rapporti con la ...

La Cina potrebbe lasciare il mondo senza smartphone? - : C'è un'altra misura che si può sentir molto, non solo per l'economia statunitense, ma anche per l'industria elettronica globale. I metalli delle terre rare sono un gruppo di 17 elementi chimici. ...

Cina - insulti razzisti contro Demba Ba : l'attaccante minaccia di lasciare il campo : Ancora un brutto episodio di razzismo nel mondo del calcio. Protagonista questa volta Demba Ba, attaccante senegalese ex Chelsea e Newcastle adesso in forza ai cinesi dello Shanghai Shenhua. Il 'fattaccio' si è verificato nel corso dell'...

LA VEDOVA DI LIU XIAOBO LASCIA LA Cina/ Era caduta in depressione dopo l'uccisione dell'attivista cristiano : Il governo cinese ha permesso alla VEDOVA dell'attivista Liu XIAOBO morto l'anno scorso in carcere di LASCIAre la CINA dove era detenuta senza accuse agli arresti domiciliari(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 08:15:00 GMT)

Calciomercato - Paulinho lascia il Barcellona e torna in Cina : E’ durata appena una stagione l’avventura di Paulinho al Barcellona. Il centrocampista brasiliano reduce dall’amara esperienza al Mondiale russo, torna infatti in Cina. L’ufficialità è arrivata oggi e Paulinho tornerà a giocare nel Guangzhou, il club allenato da Fabio Cannavaro e che un anno fa lo aveva venduto al Barça per 40 milioni di euro. Anche se non sono state rese note le cifre, pare che il Barcellona abbia ...

