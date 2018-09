Ciclismo – Mondiali di XCO : l’azzurro Kerschbaumer centra una splendida medaglia d’argento a Lenzerheide : Settimo titolo mondiale per il campione elvetico che piega solo nel finale la resistenza dell’azzurro capace di regalare all’Italia la prima medaglia d’argento in un mondiale élite. Tra le donne successo dell’americana Courtney Per la prima volta Nino Schurter, oggi al suo settimo successo iridato, si è trovato a contendere la vittoria in un mondiale con un atleta più giovane di lui. Fino ad oggi, durante il suo ...

Ciclismo : niente Mondiali per Fabio Aru? “Con questa condizione non sono sicuro di andare ad Innsbruck” : Una condizione che latita ad arrivare. “Spero di crescere giorno dopo giorno” ha dichiarato ieri dopo l’arrivo a La Camperona, dove ha perso ancora contatto dai big, scendendo ancor di più in classifica generale (è diciassettesimo dopo tredici tappe). Fabio Aru non sta assolutamente convincendo alla Vuelta a España 2018: ci si aspettava il salto di qualità dopo un Giro d’Italia da dimenticare, invece fino ad oggi il sardo ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Non so se sarà possibile essere ai Mondiali di Innsbruck’ : L’attesa e sperata rinascita di Fabio Aru sulle strade della Vuelta Espana non si sta concretizzando. Lo scalatore sardo si è staccato su tutte le salite, perdendo qualche decina di secondi ogni volta che la corsa si è infiammata. Dopo la delusione completa rimediata al Giro d’Italia, la corsa spagnola rappresentava uno snodo cruciale per raddrizzare la stagione e rimettere in piena marcia la sua carriera, ma Aru non è riuscito a dare una ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Non so se sarà possibile essere ai Mondiali di Innsbruck’ : L’attesa e sperata rinascita di Fabio Aru sulle strade della Vuelta Espana non si sta concretizzando. Lo scalatore sardo si è staccato su tutte le salite, perdendo qualche decina di secondi ogni volta che la corsa si è infiammata. Dopo la delusione completa rimediata al Giro d’Italia, la corsa spagnola rappresentava uno snodo cruciale per raddrizzare la stagione e rimettere in piena marcia la sua carriera, ma Aru non è riuscito a dare una ...

Ciclismo - Mondiali 2020 : svanisce la candidatura di Vicenza? L’UCI propenderebbe per la Svizzera : Secondo tuttobiciweb.it sarebbe svanita la candidatura di Vicenza per lo svolgimento nella città veneta dei Mondiali di Ciclismo su strada del 2020. L’UCI avrebbe infatti scelto la proposta della Svizzera, che presentava la candidatura congiunta di Aigle e Martigny, nel Cantone Vallese. Dovrebbe cadere, così, la candidatura di Vicenza, sostenuta anche dalla Regione Veneto, ed avallata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : l’Italia verso Innsbruck - convocazioni il 17 settembre. I dubbi e le certezze di Cassani - tra Nibali e Aru : La tappa di ieri alla Vuelta di Spagna ha lanciato segnali positivi e negativi in casa Italia quando mancano appena 24 giorni ai Mondiali, in programma domenica 30 settembre sul durissimo circuito di Innsbruck. Il CT Davide Cassani si trova proprio in terra iberica per vedere da vicino i suoi uomini e ponderare al meglio le convocazioni per la rassegna iridata: lunedì 17 settembre verranno comunicati a Milano i nomi dei 10 ragazzi che saranno ...

Mondiali di Ciclismo 2018 : percorso e altimetria della prova in linea di Innsbruck : Tra qualche giorno si correrà la Coppa Agostoni a Lissone, poi saranno in programma le gare dei campionati Mondiali di ciclismo su strada, che si inaugurerà il 22 settembre. La rassegna iridata si svolgerà a Innsbruck fino al 30 settembre, giorno in cui saranno protagonisti i professionisti. La gara degli uomini élite proporrà un percorso impegnativo, decisamente più duro rispetto agli anni scorsi. Per questo motivo, sarà difficile vedere ancora ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Chris Froome e Geraint Thomas non saranno a Innsbruck! La coppia Sky rinuncia alla gara : Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno ai Mondiali 2018 di Ciclismo in programma il prossimo 30 settembre sul durissimo tracciato di Innsbruck. Il percorso per scalatori non ha invogliato le due stelle britanniche a prendere parte alla rassegna iridata, gli uomini del Team Sky guarderanno la gara da casa. I vincitori del Giro d’Italia e del Tour de France potevano anche figurare tra i favoriti per la conquista della maglia ...

Percorso Mondiali Ciclismo Innsbruck 2018 : il tracciato ai raggi X e l’altimetria. Salite a ripetizione - strappo finale al 28%… : Si avvicina il fatidico 30 settembre, giorno dell’attesissima prova in linea dei Mondiali di ciclismo che si svolgeranno ad Innsbruck, in Austria. Da oltre un anno si discute di un Percorso (finalmente…) da scalatori puri, di sicuro il più duro degli ultimi due decenni. Per trovare un tracciato altrettanto impegnativo bisogna infatti ritornare a Duitama 1995, quando in Colombia Marco Pantani si mise al collo la medaglia di bronzo ...

Un settembre ricco di sport : di scena i Mondiali di Ciclismo e Pallavolo! Tutti gli appuntamenti sportivi del mese : settembre regala un mix di emozioni sportive da urlo: dai Mondiali di pallavolo a quelli di Ciclismo, Tutti gli appuntamenti del mese Lo sport non va mai in vacanza: nonostante le ferie, agosto ha regalato forti emozioni con le prime sfide alla Vuelta di Spagna 2018, i primi match del campionato di Serie A e gli immancabili appuntamenti con i motori. A settembre è la pallavolo ad essere protagonista numero 1 con i Mondiali 2018, al via ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Non ho fatto niente - squalificato perché la Sky crea malumori. Voglio meritarmi i Mondiali” : Sono passate cinque settimane da quando Gianni Moscon è stato espulso dal Tour de France per aver alzato le mani sul francese Elie Gesbert immediatamente dopo la partenza della quindicesima tappa, la Milau-Carcassonne. Il trentino del Team Sky, attualmente squalificato fino al 12 settembre, ha parlato di questo episodio e dei Mondiali in un’intervista rilasciata a Tuttosport, nella persona di Andrea Schiavon. Racconta Moscon: “Mi sto ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i probabili convocati dell’Italia. Tra certezze - dubbi e possibili ballottaggi : Mancano poco più di tre settimane ai Mondiali in linea di Ciclismo che si svolgeranno ad Innsbruck il prossimo 30 settembre. Quello austriaco sarà un percorso per scalatori puri, tra i più impegnativi di sempre. Di sicuro una rassegna iridata di questo genere non si vedeva da Duitama 1995, quando Marco Pantani vinse il bronzo alle spalle degli spagnolo Abraham Olano e Miguel Indurain. Il ct dell’Italia Davide Cassani diramerà le ...

Ciclismo - il calendario delle corse di settembre dalla Vuelta ai Mondiali : Il Ciclismo si prepara al gran finale della stagione 2018. settembre è l’ultimo mese pieno di appuntamenti importanti dall'inizio alla fine, per poi chiudere i conti con l’inizio di ottobre. Gli eventi clou sono la Vuelta Espana [VIDEO]che si conclude il 16 a Madrid e l’attesissimo Mondiale di Innsbruck con la corsa dei professionisti in programma il 30. Ma in mezzo non mancano tante altre gare importanti, come la trasferta canadese del World ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Non ho molte certezze per i Mondiali - per ora il capitano resta Nibali” : Allarme Italia. Se quello del 2018 doveva essere il Mondiale giusto per tentare, a dieci anni di distanza dall’impresa di Alessandro Ballan a Varese, di riconquistare la maglia iridata, ora Davide Cassani si ritrova per Innsbruck una squadra con pochissime certezze e tanti dubbi. Ovviamente tutto sconvolto dalla bruttissima caduta di Vincenzo Nibali al Tour de France: il siciliano sarebbe stato sicuramente il capitano unico, tra i ...