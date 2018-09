Cholito | gol al debutto con l' Argentina | ' Lottate per i vostri sogni'

Il “Cholito” Simeone al settimo cielo : gol e vittoria con la sua Argentina - “papà me lo aveva detto” : Simeone ha giocato ieri una buona gara con l’Argentina contro un’avversaria modesta come Guatemala, primo gol in maglia Albiceleste per il centravanti viola Il Cholito Simeone ha giocato ieri da titolare con la maglia della sua Argentina per la prima volta. Il ct ad interim Scaloni gli ha dato fiducia contro Guatemala, fiducia ben ripagata dato che Simeone è andato in rete nel 3-0 in favore dell’Albiceleste. Il calciatore ...