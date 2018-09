Napoli : Chiriches si ferma - ginocchio ko : ANSA, - ROMA, 8 SET - Tegola Chiriches per il Napoli , il difensore romeno si è infortunato al ginocchio e si teme la rottura del crociato. Per un terzino che ritorna, Ghoulam,, un altro che si ferma . ...

Napoli - infortuno Chiriches : il romeno si ferma per un problema al ginocchio : Vlad Chiriches costretto a fermarsi per un infortunio, nelle prossime ore il Napoli diramerà il consueto comunicato in merito agli acciaccati Napoli, infortuno per il difensore Vlad Chiriches, impegnato ieri con la maglia della sua Nazionale. Dopo solo mezz’ora di impiego con la Romania, il calciatore ha avvertito un dolore al ginocchio sinistro, chiedendo subito il cambio al Ct romeno. Nelle prossime ore, lo staff medico della ...