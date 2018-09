Chiamparino pronto al bis in Piemonte

Tav - Chiamparino : “Se c’è lo stop pronto a indire referendum”. Centrodestra plaude Cgil : “Opera indispensabile - no al blocco” : Sergio Chiamparino chiama, il Centrodestra risponde. In un’intervista a La Repubblica il presidente della Regione Piemonte, esponente del Partito Democratico, promette battaglia contro l’idea di accantonare il progetto della Tav, tema sul quale nell’esecutivo Lega-M5s sono emerse divisioni: “Se il governo bloccherà la Torino-Lione io sono pronto ad andare fino in fondo e convocare un referendum ...